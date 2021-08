Milliardaire avec Youtube, Booba jubile

La piraterie n’est jamais finie avec Booba qui vient d’afficher sa satisfaction d’avoir réussi une nouvelle performance. Véritable légende du rap français, il rentre encore un peu plus dans l’histoire grâce à Youtube avec le nombre des visionnages de ses vidéos sur la plateforme.

Booba réagit après avoir franchi un cap sur Youtube

Alors qu’il aurait pu mettre entre parenthèses la suite de sa carrière musicale à l’occasion de la sortir de son ultime opus, l’interprète du classique “Pitbull” est finalement revenu plus fort que jamais en enchainant les inédits et les featurings ces derniers mois. Booba réussit même à placer fréquemment son nom dans la liste des auteurs des singles les plus écoutés en France dans le Top 50 des plateformes de streamings.

En plus de ce succès sur les streams, le Duc de Boulogne connait également le même destin sur sa chaine Youtube. Ses clips totalisent des millions de vues ainsi que les vidéos des audios de ses morceaux et il y a quelques jours nous vous annoncions qu’il a enfin atteint le seuil du double milliards de visionnages. Cet exploit n’a pas échappé à Booba, il a relayé l’information sur Instagram avec un visuel accompagné du message “Booba 2 milliards de vues sur Youtube”.

“Merci à vous et merci à mon équipe sans qui rien n’est possible.” a ajouté Kopp en légende de sa publication pour remercier son public et son entourage avant d’ajouter, “Le combat continue on s’arrête manger on reprend les armes et on y va! Que le niqua*e soit éternel” ainsi qu’un emoji avec le drapeau de pirate afin de confirmer qu’il ne compte pas s’arrêter là. Un événement fêté comme il se doit par le rappeur du 92i en s’offrant récemment une superbe Mercedes-AMG après avoir dépassé ce nouveau pallier grâce à tous ses classiques.

A lire également : Booba fête l’anniversaire de la rixe d’Orly avec Kaaris à sa manière