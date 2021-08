Soso Maness casse son tél pour les 1 an de Bande Organisée…

Soso Maness plonge habillé et avec son téléphone dans la piscine pour l'anniversaire du titre le plus streamé de l'histoire en France : Bande Organisée.

Soso Maness a dignement célébré son Zumba Cafew

Soso Maness et Jul fêtent les un an du succès de Bande Organisée. Il y a un an jour pour jour le J a dévoilé le premier single de sa compilation “13’Organisé” avec la mise en ligne du clip “Bande Organisée“, rapidement le succès a été rendez vous pour ce titre qui va ensuite battre des nombreux records.

Ce dimanche Soso Manes a célébré l’événement sur son compte Instagram avec une photo du tournage du clip, une vidéo en concert en train de reprendre sur scène avec public son couplet sur le titre ainsi qu’une courte vidéo pour annoncer l’anniversaire “Bande Organisée”, le son de la décennie selon lui. “Les gars c’est incroyable !” commente-t-il dans la séquence tout en sautant dans une piscine. “Joyeux anniversaire les frero. Au-delà de la réussite musicale du projet Je voulais vous dire merci d’être devenus des potes des amis des frères. SWIPE A DROITE JAI NIKÉ MON TEL” a-t-il décrit en légende de la publication.

Musique la plus streamée de l’histoire en France

Cet anniversaire n’a pas échappé à Jul, il a posté sur Instagram la cover du morceau avec les hashtags “La Bande Organisée” et “1 An” ainsi que la palmarès du single, morceau le plus écouté en 2020, plus rapide obtention du triple diamant du rap français, les 100 millions de vues les plus rapides du rap français et single rap français testé le plus longtemps N°1. Une story également relayée par Naps sur le réseau social. Le titre est actuellement toujours dans le Top 20 des singles les plus écoutés en France sur Spotity un an après sa sortie.

Les fans de Jul eux attendant désormais la suite, en effet le rappeur Marseillais a laissé sous entendre en début d’année la possible d’un second volet de Bande Organisée dans les prochains mois sans donner plus d’informations.

