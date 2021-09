Gims : On sait pourquoi il a décidé de stopper le rap

Gims et le rap c’est fini, le rappeur français en a donné les raisons même si cette décision ne semble pas irrévocable. Après la sortie de la réédition de son album solo “Le Fléau”, Meugui a surpris le public avec l’annonce de son dernier morceau de rap sur sa collaboration avec Nekfeu pour le single “C’est quoi l’del”. Un titre censé mettre fin officiellement à sa carrière de rappeur pour se consacrer uniquement au chant.

Moins de succès avec les titres de rap ?

C’est lors d’une interview pour BFMTV au mois de mai dernier que Meugui a annoncé clairement son choix de stopper le rap. “Je sais qu’aujourd’hui, les gens ne m’attendent pas là. Je ne vais pas refaire un Stade de France avec un album 100% rap. Cet album, c’était une envie, et je suis content de l’avoir fait mais je ne pense plus re-rapper un jour” a-t-il confié. Il a ensuite ajouté que son featuring avec l’ancien membre du 1995 et son ultime couplet rappé. “En vérité. Le son avec Nekfeu, je pense que c’est mon dernier couplet rap. Il n’y en aura plus.” précise-t-il dans cet entretien.

Gims veut toucher un public plus large

Sur l’album “Le Fléau”, Gims n’a sorti aucun gros tube comme sur ses précédents albums avec des singles chantés comme “Bella”, “Est-ce que tu m’aimes ?”, “Sapés comme jamais”, “J’me tire”, “Laissez passer” ou encore “La Même”. Meugui a expliqué peu de temps après cette déclaration surprenante à BFMTV qu’il a désormais envie de faire uniquement des tubes afin de toucher le plus d’auditeurs possibles avec sa musique. “J’ai plus forcément envie de rapper, de me bagarrer dans des textes de rap. J’ai envie de faire des gros sons, de faire des hits. Des sons qui génèrent énormément, qui tournent en radio à toute patate.” a-t-il déclaré au micro de RAP RNB. “C’est fini de rapper (…). Là il faut marquer le coup, là il faut faire des vrais trucs.” s’est-il justifié.

Des nouveaux featurings estampillés “rap” en prévision

Dans la foulée des propos sur l’arrêt du rap, Gims a aussi confirmé que le Sexion D’Assaut ne sortira pas de nouvel album alors que le projet “Le Retour des Rois” est attendu depuis plusieurs années et qu’il semblait enfin être prêt à sortir depuis l’annonce du retour du groupe Parisien sur scène. Cette annulation justifie encore un peu plus la fin de la carrière de rappeur de l’interprète du single “Bella”. “Dans la vie, quand tu essayes de faire quelque chose maintes et maintes fois et que tu n’y arrives pas, que c’est compliqué, c’est un signe qu’il faut prendre au sérieux” a-t-il commenté dans une récente interview au média Rapunchline à ce sujet.

Malgré cela, Meugui reste tout de même visiblement ouvert à la réalisation de nouveau morceau de rap sur ses prochaines collaborations. Au début du mois d’août, il a présenté sur son compte Snapchat des extraits d’inédits avec des rappeurs américains tel que Quavo, Lil Uzi Vert, 24kGoldn ou encore Preme.