Lil Uzi Vert, l’incroyable transformation physique !

L’impressionnante transformation physique de Lil Uzi Vert

La transformation physique de Lil Uzi Vert a fait le buzz sur la toile. Le sulfureux rappeur Américain s’est affiché avec un tout nouveau style, sans son fameux diamant sur le front et loin de ses extravagances habituelles, l’artiste a posté sur les réseaux une vidéo de sa dernière séance de musculation pour afficher sa métamorphose.

Connu du public davantage pour son diamant rose de 24 millions de dollars sur le visage qu’il a récemment failli se faire voler lors d’un bain de foule à l’occasion d’un concert que pour sa musique, Lil Uzi Vert s’est montré dans une forme physique étonnante. “Lorsque j’ai fait mon concert à Rolling Loud, j’ai sauté dans la foule, et quelqu’un me l’a arraché. Mais ça va bien, je me sens bien car j’ai toujours le diamant” a-t-il confié il y a quelques jours sur son bijou, le rappeur apparait désormais sans son célèbre piercing sur le front et a décidé de passer à autre chose en consacrant une partie de son temps à la musculation.

Lil Uzi Vert s’affiche ultra musclé sur Instagram avec des véritables abdos en forme tablette de chocolat. En effet le chanteur de 26 ans s’est filmé en pleine séance de musculation à la salle de sport et la séquence est rapidement devenue virale avec des milliers de visionnages notamment en comparant son apparence physique d’aujourd’hui à celle d’il y a quelques mois auparavant.