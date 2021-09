Tayc met le feu à DALS avec ses danses sensuels, va-t-il trop loin ?

Tayc plus chaud que jamais ! A l’affiche de cette nouvelle saison de Danse Avec Les Stars, il s’est fait particulièrement remarquer pour sa prestation. L’auteur du tube « Le Temps » a convaincu les membres du jury ainsi que les téléspectateurs de l’émission avec sa surprenante performance.

Vendredi dernier, en duo avec Fauve Hautot, chemise ouverte et ses tablettes de chocolat apparentes, Tayc a mis tous les atouts de son côté pour défendre sa place de la meilleure des manières. Devant le jury de la saison 11 de DALS, il a réalisé une samba torride, très sensuel, corps à corps sur le morceau « On the Low » de Burna Boy qui a fait sensation et validée par 4 buzz des membres du jury.

Les danses de Tayc trop osées, elles choquent le public ?

Le jury conquis, Tays a également ravi le public mais les internautes ont été surpris par cette danse un peu trop charnel et ont exprimé un certain choc face à son déhanchement. « Non mais alors, c’est gênant tu fais pas des mouvements de bassins comme ça sur un prime de TF1… Tu fais ça avec tes fans mais stop », « Tayc va danser éloignez les enfants », « Tayc ça se voit il est venu pour gérer Fauve », « Tayc gros charo qui s empresse d’aller toucher Dita ptdr calme toi oublies pas on est pas à un de tes concerts douteux ou tu touches plus tes fans que le micro », « Mais la chorégraphie. Il était obligé de retomber dans ces travers Tayc » peut-on lire dans les nombreux commentaires sur Twitter.

Les Twittos font notamment référence à la scène du mois d’aout dernier lorsque les images d’une danse de Tayc sur scène pendant un de ses concerts dans la ville de Bordeaux ont fait le buzz sur le réseau social. L’artiste avait invité une fan pour faire une danse un peu trop osée de quoi choquer le public, la séquence avait suscité la controverse auprès des internautes qui ont relayé les images.

Tayc ça se voit il est venu pour gérer Fauve #DALS #DALS11 pic.twitter.com/UtCRRAubFk — ℒ𝒾𝓁𝑜𝓊 (@Uimagate) September 24, 2021