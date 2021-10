Orelsan révèle s’être pris un gros STOP de Booba, B2O répond

Booba et Orelsan réunis dans The Voice ?

La réaction de Booba aux révélations d’Orelsan dans le documentaire sur son parcours n’a pas tardé. La série sur le rappeur Caennais est disponible depuis le 15 octobre et une anecdote concernant B2O fait beaucoup parler. Comme souvent cela n’a pas échappé à Kopp, il nous a offert une confidence très intrigante sur un projet commun avorté.

Dans le documentaire nommé « Montre jamais ça à personne » sur les coulisses filmées par son frère de l’ascension d’Orelsan, l’interprète du titre « Basique » a confié avoir essayé il y a 18 ans de vendre des productions au DUC. Suite à l’envoi d’une prod de Skread pour le morceau « Tallac » que Booba a validé pour son album « Panthéon », le rappeur originaire de Caen a tenté d’en faire de même mais il s’est fait sèchement rembarrer par Kopp qui a jugé son travail pas ouf.

A lire aussi : Orelsan et Angèle : c’est fait !

L’incroyable projet de B2O et RaelSan

« C’est l’intro où il revenait, c’était pile la prod qu’il fallait à Booba à ce moment-là. » commence à révéler Orelsan avant de poursuivre. « Et pendant ce temps-là, j’essayais de faire des prods. Booba avait écouté des prods à moi, et il a dit à Skread : «Les prods de ton gars, elles sont pas ouf, t’es plus obligé de me les faire écouter».» ». Gringe précise ensuite pour sa défense que que cela s’est produit à leurs débuts. « J’avais honte de fou, je sais pas. Je ne voulais pas me mettre au devant de la scène, quoi. Alors qu’on rêvait d’en vivre, évidemment » conclu RaelSan. Des propos auxquels B2O vient d’ajouter son commentaire.

« Pour l’anecdote, on voulait faire un bail de The Voice ensemble. Mais après la fusillade du clip de “GLAIVE”, il a dit : “Je vais réfléchir, je sais plus trop dans quoi je mets les pieds”. Orelsan, tu mets les pieds dans l’plat ma gueule. C’est la Piraterie » a déclaré Booba dans une story Instagram de façon ironique en ajoutant le message « Sans rancune ». Une information étonnante de Kopp qui semble affirmer que les deux rappeurs étaient en relation il y a quelques années pour réaliser une version rap de l’émission The Voice.

Article lié : Booba révèle son impressionnante collection de voitures de luxe