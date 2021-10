Jul bat déjà « Bande organisée » avec « Loi de la calle »

Le premier exploit vient de tomber pour Jul avec « Loi de la calle » issu de sa nouvelle compilation le Classico Organisé. Le morceau est directement entré à la première place du Top Singles ce samedi et fait mieux que « Bande organisée » qui a l’époque de sa sortie était devenu un tube en quelques jours.

« Loi de la calle » déjà N°1

En 24h seulement le titre « Loi de la calle » de Jul avec Lacrim, Alonzo, Mister You, JuL, Niro, Kofs, Le Rat Luciano et DA Uzi a réalisé plus de 521k de streams sur la plateforme de streaming Spotify et a pris la tête du classement des titres les plus écoutés actuellement en France. À titre comparatif, « Bande organisée » à l’été 2020 avait réalisé un score bien inférieur avec 278k streams en une journée. Le morceau est également numéro 1 sur Apple Music, Deezer et le clip est numéro 1 des tendances sur Youtube avec près de 1 million de visionnages.

Pour poursuivre la promotion de ce projet, le Classico Organisé va faire une annonce exclusive ce dimanche soir avant la match entre l’OM et le PSG en partenariat avec Youtube Shorts. Il y a un peu moins d’un an, JuL et ses compères marseillais offraient le projet 13’Organisé. Propulsé par le hit de l’année “Bande organisée”, la compilation a très rapidement rencontré un énorme succès. Il y a quelques semaines, JuL a à nouveau créé l’effervescence en annonçant son nouveau projet Le Classico organisé dont la sortie est prévue le 5 novembre prochain.

Jul va faire une annonce important avant OM PSG

Le Classico organisé fera une annonce durant l’avant-match OM-PSG devant les 67 000 supporters présents dans le stade Orange Vélodrome, et sur la chaîne YouTube Doretdeplatine ! Cet album s’annonçant comme une première dans l’histoire du rap français il n’en a pas fallu moins pour donner la volonté au collectif de vouloir marquer le coup ! À cette occasion et pour assurer une promotion à la hauteur de l’événement, se sont associés : YouTube Shorts (partenaire officiel), Rien 100 Rien (Producteur de l’album et Label de JuL), Believe (Label).

YouTube Shorts et Le Classico organisé vous donnent ainsi rendez-vous dimanche 24 octobre en direct du stade marseillais sur la chaîne YouTube de JuL (Doretdeplatine, +5,7M d’abonnés), afin d’assister à une annonce exclusive concernant le prochain album de la bande, composée de 157 artistes pour 30 morceaux.