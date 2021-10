Jul lâche le clip du feat de folie avec Lacrim, Alonzo, Mister You, Niro, DA Uzi

Jul balance le clip de sa connexion de dingue avec Lacrim, Alonzo, Mister You, Niro, Kofs, Le Rat Luciano et DA Uzi sur le single « Loi de la calle », le premier extrait du Classico organisé, l’album événement prévu le 5 novembre.

L’incroyable projet de Jul inédit dans le Rap Français

2020 a été sans conteste une année phare pour le rap Marseillais, en partie grâce au projet fédérateur 13″Organisé. Un album made in Marseille, à l’initiative de Jul, avec une cinquantaine d’artistes toutes générations confondues. Fort de ce succès, notamment porté par le hit « Bande Organisée« , l’ovni Marseillais orchestre cette année une suite à ce premier projet qui s’annonce comme l’album le plus ambitieux de sa carrière : Le Classico Organisé.

Avec plus de 150 rappeurs Marseillais et Parisiens réunis sur un seul et même opus, Jul réussit le tour de force de fédérer les deux villes charnières du rap français. Ce triple album de 30 titres propose un casting éclectique et multigénérationnel sans précédent : PLK, SCH, Koba LaD, Naps, Rohff, Oxmo Puccino, Gims, Soprano, Kaaris, Soso Maness, Sofiane et beaucoup d’autres.

Une première connexion de folie entre Marseille et Paris

Le premier extrait de ce nouveau projet fou, « Loi de la calle« , compte parmi ses interprètes la crème de la capitale et de la cité Phocéenne, un avant-gout de cet album d’anthologie à venir le 5 novembre et d’ores et déjà disponible en précommande.

En plus de clip « Loi de la calle » réalisé par William Thomas pour WT Films, une annonce exclusive va être faite lors de l’avant-match OM vs PSG devant les 67 000 supporters du stade Orange Vélodrome le tout retransmis en live sur Youtube pour de nouvelles révélations sur l’album événement de cet automne.