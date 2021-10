Jul dévoilé « Loi de la calle » avec Alonzo, Lacrim, Mister You et Niro

Jul vient de frapper très fort avec le premier extrait baptisé « Loi de la calle » du projet « Classico Organisé ». Le J a invité sept artistes sur ce morceau produit par Mehsah, trois rappeurs Marseillais Alonzo, Kofs, Le Rat Luciano et 4 rappeurs Parisiens Mister You, DA Uzi, Lacrim, Niro.

Plus d’un an après la sortie de l’album collaboratif « 13’Organisé » qui a été un énorme succès l’année dernière, Jul vient enfin de dévoiler ce vendredi le premier titre issu du « Classico Organisé ». C’est le projet événement de cette fin d’année réunissant plus de 150 rappeurs des deux plus grandes villes en France, Paris et Marseille avec notamment SCH, Soso Maness, Akhenaton, Oxmo Puccino, Kaaris, Sofiane, Lacrim, PLK, Sneazzy, Soprano.

Jul a suscité l’engouement des fans de rap français depuis plusieurs semaines avec l’annonce de cette compilation dont le premier single est désormais disponible en écoute sur les plateformes de streaming.

La compilation « Classico Organisé » sera disponible le 5 novembre prochain dans les bacs et pour faire patienter le public en plus de cet extrait, le rappeur Marseillais a promis une grosse annonce ce dimanche en direct du stade Vélodrome avant la rencontre du championnat de France de Ligue entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint Germain.