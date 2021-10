Rohff sur son rôle dans Validé, « J’aurais pu faire mieux »

Rohff se confie sur ses débuts en tant qu’acteur

La semaine dernière, toute l’équipe de Validé était de passage sur Skyrock dans l’émission animée par Fred Musa, Planète Rap pour la promotion la seconde saison de la série. Rohff n’était pas présent dans les locaux de la radio mais s’est exprimé au téléphone avec Franck Gastambide en direct pour parler de son rôle.

La deuxième saison de Validé fait déjà un véritable carton sur MyCanal avec plus de 10 millions de visionnages en seulement 6 jours. De passage à Planète Rap, Franck Gastambide a livré son ressenti sur les débuts dans l’acting de Rohff. « Rohff c’est pas trop à son habitude de s’exposer comme ça. C’était la première fois qu’on le voit à l’image et il envoie une performance pas facile. Il prend des risques quand il vient. » s’est exprimé le réalisateur français avant d’ajouter. « Cela aurait pu ne pas être bien. On s’est beaucoup parlé. Il a fait la performance que tout le monde a vu et cela a fait un buzz énorme. J’avais un fantasme, c’était de le mettre en face de Bosh« .

Housni s’est réconcilié avec Alonzo

Rohff s’est ensuite exprimé à son tour sur cette première expérience. « Ca a été une belle expérience. C’est les mêmes conditions que sur un clip parce qu’il y a du monde sur le plateau mais on n’a l’habitude de gérer cette pression-là. Moi j’aime bien cette pression là. Moi je fonctionne avec ça. L’idée c’était plus de bien jouer. C’était la première fois que je faisais de l’acting. Ça m’a permis de toucher un peu le dialogue » a confié Housni puis il a poursuivi. « J’appréhendais plus sur ça. Je voulais quelque chose de crédible. J’ai pris du plaisir moi perso. Je n’aime pas trop me regarder. Une fois que j’ai vu les retours, j’ai regardé, je me suis dis que j’aurais pu faire mieux » a conclu l’artiste du 94. Le rappeur français a pourtant reçu les éloges des critiques et des internautes sur les réseaux sociaux pour son interprétation même s’il ne semble pas totalement satisfait de sa performance.

Avant de raccrocher, Rohff a salué Laeti la nouvelle star de la saison 2 de la série Validé et le rappeur Marseillais, Alonzo présents dans les locaux de la radio avec qui la rumeur d’une embrouille avait circulé il y a quelques années. « Salam Alonz, Laeti tout le monde » a-t-il commenté.