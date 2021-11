Jul lâche l’incroyable clip du Classico Organisé

Jul impressionne encore avec ce clip de dingue

Le Classico Organisé : l’album événement de Jul enfin disponible avec le clip du titre éponyme ! Koba LaD, Jul, PLK, SCH, Gazo, Soso Maness, Kofs, Guy2Bezbar et Naps réunis dans le nouveau tube de Jul, le single « Le Classico Organisé » dont le clip réalisé par William Thomas pour WT Films vient d’être mis en ligne sur Youtube.

Un connexion incroyable comme son clip

Fort du triomphe de l’album 13’Organisé, l’OVNI Marseillais a préparé une suite à ce premier projet avec le Classico Organisé qui promet d’être l’album le plus ambitieux de sa carrière ! Jul a relavé un défi historique : regrouper sur un seul et même opus plus de 150 rappeurs marseillais et parisiens, dans le but de fédérer les deux villes charnières du rap français. Le rappeur de Marseille vient de mettre parfaitement en images cette collaboration entre Marseille et Paris avec le visuel du single éponyme du projet.

Un succès à la Bande Organisée pour le classico ?

En effet l’album est porté par le titre éponyme qui réunit un casting impressionnant composé de Koba LaD, JuL, PLK, SCH, Gazo, Soso Maness, Kofs, Guy2bezbar et enfin Naps. Sur une prod uptempo, les rappeurs se passent le relais et enchainent les couplets acérés avec des punchlines mémorables, des toplines entêtantes et un refrain imparable qui résonnera dans la France entière pour peut être devenir un tube comme le hit « Bande Organisée » l’année dernière.

