Booba tacle gratuitement Gambi dans TN !

Très en forme en ce moment, Booba a placé une pique contre Gambi ! C’est dans son dernier single que ce tacle figure mais qu’il est presque passé inaperçu en raison de sa parution au format NFT alors que le jeune rappeur vient de faire son retour suite à une longue absence musicale.

Gambi ciblé par le DUC avec une punchline

La liste des ennemis de Booba ne cesse de s’allonger chaque semaine. Cette fois-ci l’ancien membre du groupe Lunatic a décidé de s’en prendre sans aucune raison apparente à Gambi. Entre ses nombreux clashs sur les réseaux sociaux comme récemment contre Gims sur la façon de dépenser son argent, le rappeur de 44 ans poursuit les attaques mais en musique. Youssoupha a été ciblé la semaine dernière dans le titre « WA » sur la connexion avec Sicario et l’auteur du tube « Hé oh » vient de connaitre le même sort sur le morceau « TN ».

TN fait un carton en NFT

Ce single produit par PVLACE et Laks On The Track ainsi que son clip sont disponibles uniquement en NFT. B2O a d’ailleurs réussi a cumulé plus de 700 000 dollars avec la mise en vente de ce titre. Dans les paroles de ce morceau, le DUC lâche au milieu du deuxième couplet la punchline : « En route, en route vers d’nouvelles guerres, s’tu m’cherches, j’suis avec Thiek, j’suis dans l’blindé. Convoi militaire, ça fait « pa-pa-pah », pas comme Gambi. Prix Nobel de la paix, tendre l’autre joue, c’est pour Gandhi ».

Booba démontre que lorsqu’il fait la guerre le bruit de ses armes fait « pa-pa-pah » et non « popopop » comme le célèbre tube du jeune rappeur de 23 ans paru en 2019. Le DUC remet notamment en cause la street crédibilité de Gambi dans cette punchline. Ce dernier n’a pas réagi à ce tacle et vient de dévoiler le clip de son nouveau single « Khedma » dans lequel il se met en scène dans le centre ville de Hem sur un char en attendant son second album.