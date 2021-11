Lacrim se met en scène dans les cités chaudes d’Europe

Lacrim frappe fort avant la sortie de son prochain album « Persona non grata ». Il a décidé de se filmer dans les quartiers les plus chauds en Europe entre l’Italie, l’Espagne ou encore l’Albanie dans le clip de son dernier single.

Avec plus de 1,5 millions d’albums vendus à son actif et près d’un an et demi après « R.I.P.R.O volume 4 » (certifié par un disque d’Or ainsi que deux singles d’Or), Lacrim sera de retour le 10 décembre prochain avec un nouvel album intitulé « Persona non grata ». Le clip du premier extrait « Kanun » produit par DJ Kore puissant et énergique est tourné en Albanie. Il annonce la couleur de cet album dont la parution est fixée au 10 décembre prochain.

Le retour de Lacrim bien street !

Après un passage en Italie à Naples avec « L’immortale » dont le clip approche les 6 millions de vues, Lacrim a également profité de son séjour dans le quartier de la Scampia pour collaborer avec Sachy et Baby Gang sur le titre « Gennaro & Ciro ». Le rappeur français s’est ensuite dirigé en Albanie pour illustrer « Kanun » et dans le premier épisode de la web-série de son nouvel opus.

Lacrim a dévoilé les images des coulisses de la préparation de ce projet sur les tournages de son clip entre l’Espagne et le quartier populaire de la banlieue Napolitaine alors que son prochain album est disponible en précommande avec son tout premier projet « Liberté provisoire » jamais commercialisé offert pour tous ceux qui commandent cet opus sur sa boutique en ligne avant sa sortie.