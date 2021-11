Tayc confesse sur son couple avec Fauve, « Il y avait un amour »

Tayc et Fauve se sont entendus comme un vrai couple

Après son triomphe dans la dernière saison de Danse avec les stars, Tayc est revenu sur sa relation avec sa partenaire Fauve dont la rumeur d’un rapprochement entre eux a agité les médias. C’est dans un entretien avec Télé Star ce samedi que le chanteur s’est expliqué sur son attachement avec la danseuse en révélant qu’il ont été proches pendant toute la compétition.

Vendredi dernier le duo Tayc et Fauve Hautot a battu Bilal Hassani, Jordan Mouillerac, Michou et Elsa Bois lors de la finale de la onzième édition de Danse avec les stars. « Merci serait si peu à dire. Au-dessus de vous, il n’y a que vous-même… Fauve Hautot Je t’aime tant » a réagi sur Instagram l’auteur du tube « Le Temps » après cette victoire pour remercier sa partenaire. Dans sa dernière interview pour Télé Star, il s’est confié sur les difficultés rencontrées tout au long des épreuves notamment lors des entrainements ainsi que sur la pression pendant les primes.

Les gens cherche une info croustillante sur le duo

Tayc a salué le soutien de ses proches pendant toute la compétition et s’est aussi exprimé sur sa complicité avec Fauve Hautot sans qui il n’aurait pas pu gagner la finale. « Je pense sincèrement que s’il n’y avait pas eu ce feeling-là entre elle et moi, on ne serait pas allé très loin. » a-t-il révélé avant de préciser, « Franchement, on s’est tellement bien entendu qu’on était vraiment comme des frères et soeurs, comme un couple. Il y avait vraiment un amour tout plein ». Les deux danseurs ont noué une véritable amitié pendant ces semaines de préparation pour remporter la 11ème saison de DALS.

« C’est marrant, les gens ne savent pas trop ce qu’il se passe entre elle et moi. Du coup, ils sont toujours à la recherche d’une information croustillante. » a conclu le chanteur pour définitivement mettre fin à la rumeur d’une liaison avec Fauve dont il préfère en rire avec sa partenaire.