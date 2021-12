Ninho : les chiffres des ventes de Jefe sont tombés

Après la certification de disque d’or et des nombreux records de démarrage le verdict vient de tomber pour Ninho. L’album Jefe réalise le deuxième meilleur démarrage de l’année en première semaine, juste devant « JVLIVS II » de SCH. et derrière « Civilisation » d’Orelsan.

Ninho bat SCH

N.I était déjà assure d’avoir dépassé les 50 000 ventes, un seuil qu’il largement franchi en une semaine d’exploitation avec Jefe car l’album s’est écoulé à 66 685 équivalent ventes en 7 jours selon les chiffres publiés ce vendredi par le Syndicat national de l’édition phonographique.

Dans les détails Ninho a écoulé 9 676 exemplaires pour la version physique (15%), 891 copies en téléchargement (1%) et enfin 56 118 exemplaires en streaming (84%). Rien qu’avec les streams, il s’est donc offert un nouveau disque d’or et prend la deuxième place du classement des démarrages en 2021 juste devant les 63 851 équivalent ventes de SCH.

Jefe explose tout sur les streams

Ninho fait mieux qu’avec son précédent projet M.I.L.S. 3.0 paru en 2020, la mixtape s’était écoulée à 41 645 exemplaires en première semaine avant d’être certifié disque de platine après un mois d’exploitation.

Il bat aussi le record de l’album Destin, vendu un peu plus de 50 000 copies à son démarrage et Jefe devient donc son projet ayant réussi la meilleure première semaine de sa carrière. N.I prend la première place du Top Albums de la semaine et détient désormais le record de ventes en streaming en première semaine.

