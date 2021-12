Dadju et Chris Brown : c’est enfin officialisé pour l’histoire !

Le fameux featuring entre Dadju et Chris Brown enfin dévoilé avec à la production le compère d’Orelsan, Skread ! La collaboration entre les deux chanteurs est annoncée depuis plusieurs mois et se révèle enfin. Le titre intitulé « Goodbye » est extrait de la compilation du label Mansa Music, « No Limit ».

Dadju fait monter la pression : C’est pour l’histoire !

Au mois d’avril 2020, Chris Brown a révélé l’information de sa connexion avec Dadju sur son compte Instagram. Au mois de février dernier le frère de Gims pendant la promotion de la dernière réédition de « Poison ou antidote » s’est confié sur cette collaboration à la radio. « C’est un bon gars, c’est un bon gars Chris Brown. C’est juste ils sont dans un autre délire ! Ils sont dans un autre univers. C’est pas qu’ils se la pètent. Il est créatif, vraiment, il est super créatif. Ça veut dire qu’il dessine sur les murs et tout. Il dessine sur les murs parce qu’il kiffe le dessin ! Donc voilà, c’est une expérience. » a-t-il assuré sur Europe 1.

Ce single entre Dadju et Chris Brown fait suite aux autres extraits du projet « No Limit » après « Toi t’es chelou » de Landy et Alonzo, puis le single « Millions » de Ninho et Orelsan ainsi que le morceau « Ola ola ola » de Bosh et Heuss L’enfoiré. « C’est pour l’histoire » a commenté l’interprète du tube « Reine » en attendant de découvrir cet inédit ce vendredi 17 décembre 2021.

