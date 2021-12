Diam’s : Un feat avec la Sexion d’Assaut était prévu

Diam’s a failli contribuer au succès d’un des plus grands classiques de la Sexion D’Assaut ! Les membres du groupe Parisien viennent de révéler une étonnante anecdote au sujet d’une collaboration avec l’ancienne rappeuse qui ne s’est malheureusement pas concrétisée mais aurait offert à l’époque une connexion au sommet du rap français.

Sexion d’Assaut et Diam’s c’était presque fait !

Après l’annonce en grande pompe du retour de la Sexion D’Assaut sur scène, le groupe de rap a enfin confirmé la sortie de l’album « Le Retour des Rois« . Un projet pour lequel Black M, Gims, Barack Adama, Lefa, Maska, Doomams ou encore JR O Crom ont débuté la promotion. Les rappeurs Parisiens font le tour des médias depuis quelques jours et ont accordé une nouvelle interview au média GQ France.

Lors de cet entretien, La Sexion d’Assaut a accepté de donner son avis sur la playlist du Versus avant de livrer un jugement sur la carrière du groupe produit par Dawala. « Ce son, c’est le premier son de Sexion d’Assaut à la radio » explique Gims à l’écoute du single « Casquette à l’envers » extrait de l’album « L’École des points vitaux » paru en 2010 avant de préciser « On était tous dans la caisse. Skyrock comme ça, et on écoutait, on était comme des dingues ».

« Mais ça devait même être un feat avec Diam’s, parce que H Magnum il avait le contact avec Diam’s, et ça chuchotait qu’on aurait pu lui proposer ouais », révèle ensuite Maska dans la suite de la séquence. Malgré l’absence de l’ex-rappeuse cela n’a pas empêché la réussite de ce morceau. A noter que le nouvel opus de la Sexion sera uniquement en vente dans sa version physique les 14 et 15 mai 2022 à Paris La Défense Arena puis dans les salles de concert de la tournée.