Rohff l’affirme son album en rupture de stock va péter le score

Album de l’année annonce Housni

En attendant de découvrir ce vendredi les chiffres des ventes de la première semaine d’exploitation de « Grand Monsieur », Rohff vient d’annoncer que son album connait un franc succès dans les bacs. Le projet s’est retrouvé en rupture de stock dans les boutiques de la Fnac cette semaine et le rappeur a placé un nouveau tacle contre Spotify.

Il y a quelques jours après l’annonce des premières chiffres des ventes en mid-week (8 000 ventes en 3 jours), Rohff a poussé un coup de gueule contre la plateforme de streaming suédoise en l’accusant de le boycotter. Housni de s’en prendre une nouvelle fois à Spotify en démontrant que son album se vend très bien dans sa version physique avec des vidéos des fans en train d’acheter son projet dans des magasins de la Fnac. Il reproche notamment au service de streaming musical de ne placer aucun de ses titres dans les playlists des dernières nouveautés.

Rohff cible encore Spotify !

« Spotify anti Rohff ! Vous avez peur de quoi ? Que je stream plus que vos tricheurs hein MDR. Protégez les faibles, le plus fort est celui qui laissera sa place propre ! L’histoire et le talent font la diff. » s’est-il énervé dans une story Instagram avant de poster sur Twitter les vidéos de son public achetant « Grand Monsieur« .

« Rupture de stock dans les Fnac depuis samedi 11 décembre donc 5 jours sans réassort. Sans vendre de CD et Spotify France qui nous référence pas dans les nouveautés. Ah ça veut empêcher l’album de l’année de péter le score comme il mérite ! Les Gifles avant les chiffres. » a ajouté le rappeur du 94 en légende de son tweet.

Ses fans se mobilisent en masse dans les boutiques

« La teamrohff vous avez tout pris en une après midi / Fnac. Wesh faites pas les radins commandez des 500 CD au moins ! Que 80 wesh. Album de l’année ! » et « Force a vous à la team ça bouge pas ! Les commandes Fnac sont prête demain, faites péter l’album de l’année aussi fort que vous le pouvez » commente-t-il ensuite dans deux autres tweets avec des images de fans dans des magasins.

Avec cet album, Rohff est devenu le premier rappeur en France a sortir 4 albums en solo sur 4 décennies et il sera peut être récompensé d’un nouveau disque d’or.

Rupture de stock dans les @Fnac depuis samedi 11 décembre donc 5jrs sans réassort ! Sans vendre de CD et @spotifyfrance qui nous reference pas dans les nouveautés Ah ça veut empêcher l’album de l’année de peter le score comme il mérite ! Les Giffles avant les chiffres⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/XF9u0fgIGP — ROHFF (@rohff) December 15, 2021

La teamrohff vous avez tout pris en une après midi / @Fnac wesh faites pas les radins commandez des 500 CD o moins !! que 80 wesh 😂😂 https://t.co/gY4wjXxYV3 Album de l’année !!!!!! pic.twitter.com/CeWj8qgspZ — ROHFF (@rohff) December 15, 2021