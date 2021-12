Wejdene prévient ses détracteurs, elle va reprendre sa couronne

6 jours après son retour surprise en musique sur les réseaux, Wejdene vient de confirmer sa détermination pour revenir au sommet après le succès de son premier album et de ses singles comme « Coco », « Anissa » ou encore « Je t’aime de ouf » dont les clips cumulent tous des millions de vues.

La semaine dernière Wejdene a fait une apparition remarquée sur Instagram en postant l’extrait d’un titre inédit sans doute issu de son prochain album à paraitre l’année prochaine. « Je voulais arrêter mais il y a trop de biff, tu sais comment c’est. La famille, les amis te mettent la pression car t’es leur plan financier », chante la jeune chanteuse au début du morceau en parlant de ses proches avant de régler des comptes. « Eux ils comptent sur toi pour un bel avenir. J’ai que 18 ans moi-même je vois pas l’avenir venir. Le pied sur le succès, où est le frein ? » lâche la protégée de Feuneu dans la suite du couplet.

C’est toujours sur son compte Instagram au 2,2 millions d’abonnés que Wejdene vient de publier une nouvelle photo d’elle avec la légende « La plus belle » avant de relayer également le même cliché dans une story avec le message « On va reprendre ce qu’on a jamais perdu » tout en ajoutant un émoji d’une couronne. L’interprète d’Anissa annonce clairement vouloir retrouver son trône. Pour rappel la chanteuse de 17 ans avait disparu de la circulation pendant plusieurs semaines suite à son élimination de la dernière édition de Danse Avec Les Stars. « Oubliez-moi » avait-elle commenté à l’époque en supprimant toutes ses publications avant de s’éclipser et ses fans ont craint le pire mais peuvent donc désormais se rassurer, elle compte bien faire son retour et frapper très fort avec sans doute un nouvel opus à venir pour 2022.