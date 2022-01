Booba de retour sur Twitter, sa réaction est géniale !

Après quelques heures de suspension Booba a fait un retour fracassant sur son compte Twitter ! Quelques heures suite à sa censure sur le réseau social, B2O a pu récupérer son compte et s’est expliqué sur la raison de cette sanction qui ne l’a pas empêcher de faire dans la provocation suite à cette sanction.

Banni à vie d’Instagram, les fans du DUC ont craint le pire ce samedi matin après la suspension du profil de leur rappeur préféré, ces dernières publications contre les choix du gouvernement et sa prise de position en faveur des anti-vaccins semblaient à l’origine de ce choix du réseau social à l’oiseau bleu mais finalement c’est pour une toute autre raison qu’il a été bloqué. De retour sur Twitter dans l’après midi de ce samedi 8 janvier 2022, Booba a révélé que sa photo de profil lui a causé quelques soucis.

B2O tacle Twitter avec une nouvelle provocation

« Fake news @leparisien_tech » lâche Booba dans un tweet avec des copies d’écran d’articles de presse dont celui du Parisien High-Tech affirmant que se sont «ses propos sur le passe vaccinal et le vaccin anti-Covid» qui ont engendré son blocage. « Ils m’ont suspendu car ils trouvaient ma photo de profil non appropriée. Je ne fais que donner mon opinion sur un sujet délicat en relayant la vérité. J’invite le peuple les chanteurs sportifs acteurs etc à faire de même. Merci à tous. Restons libres » explique ensuite le rappeur du 92i.

C’est sa photo de profil mettant en scène Dark Vador tenant un Ewok blessé par son sabre laser a enfreint les règles de la communauté de Twitter. Kopp a donc pu reprendre les commandes de son compte aux 5 millions d’abonnés et s’est immédiatement fait remarquer avec sa nouvelle photo pour illustrer son profil un bisounours avant de remplacer également son image de couverture avec plusieurs bisounours en train de se tenir la main et représentant chacun un sujet à controverse précis ainsi que la légende « SI ON DOIT COULER COULONS ENSEMBLE ».

