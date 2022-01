« Singe », « Macaque », Gims victime de racisme plus jeune

En pleine polémique depuis la nouvelle année, les critiques envers Gims commencent enfin à s’apaiser alors qu’il a préféré rester silencieux sur toute cette affaire. Dans sa jeunesse il a connu une période beaucoup plus difficile que celle qu’il vit actuellement.

Gims a vécu des injustices traumatisantes

Devenu l’un des plus gros vendeurs de disques en France ces dernières années, il y a quelques mois de passage sur TF1 dans l’émission « Sept à huit » à l’occasion de la sortie de la réédition de l’album « Les vestiges du Fléau« , Gims a révélé que cela n’a pas été toujours facile pour lui avant de réussir dans la musique en livrant des anecdotes sur son parcours de vie avant d’être connu du grand public.

« Le racisme fait partie des plus grandes injustices. J’en ai souffert étant gamin, ce qui me choque c’est que les blagues qu’on a pu me faire. On les fait encore aujourd’hui à des enfants qui avaient mon âge. Moi on m’a traité de « Singe », de « Macaque », de « Sale noir » et des enfants d’aujourd’hui en 2021 c’est la même chose. C’est qu’il y a quelque chose, y a un boulot qui n’a pas été fait ». Meugui confesse dans cet entretien très touchant avoir souffert du racisme et de la discrimination étant plus jeune. C’est un enfant du peuple de France affirme le rappeur avant de conclure, « Le mal est là ! Mais le bien domine et dominera toujours ».

Gims est invité dans l’émission « Vivement Dimanche » par Michel Drucker sur France 2 ce dimanche. Il en profitera peut-être pour s’expliquer sur le scandale actuel de sa vidéo sur les vœux de la nouvelle année.