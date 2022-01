Rohff réagit au drame du piéton traîné par une voiture

Rohff s’est exprimé sur le terrible incident dont les images ont circulé sur la toile il y a quelques jours d’un piéton à Noisy-le-Sec qui s’est fait trainer de force par un véhicule avec quatre hommes à son bord. La vidéo de la scène a choqué les internautes et le rappeur 94 s’est également indigné face à cette agression envers ce retraité âgé de 67 ans.

Rohff apporte sa force à la victime

Les faits ont eu lieu dimanche dernier dans la ville de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Ali attendait tranquillement le bus avant d’être emporté et trainé sur plusieurs mètres de force par des individus d’une voiture dont le chauffeur a filmé tout l’agression avec son smartphone avant de l’a diffusé sur les réseaux en ajoutant la légende « fou rire de la soirée ». « Respectez les anciens ! Bande de décérébrés jnounés craignez qu’on vous fasse pire que ça quand vous aurez le même âge que ce pauvre daron« a commenté Rohff dans une story en postant la séquence relayée dans un article du Parisien.

Après l’incident Ali, le piéton traîné par la voiture a porté plainte, il souffre d’une fracture au pied et de la pointe de l’humérus suites à ses blessures provoqués par ce drame avec 45 jours d’ITT. « J’ai rencontré quatre personnes dans une Clio blanche. Je connaissais le conducteur de vue. Il m’a demandé une cigarette puis m’a pris la main et a dit ‘Maintenant, tu vas courir’. Il a accéléré avec la voiture sur 100 mètres. Je lui disais : ‘Lâche-moi, lâche-moi, je vais tomber’. Au bout de 100 mètres, il m’a lâché et je me suis écrasé la tête sur le macadam », a raconté l’homme de 67 ans cette semaine dans un témoignage bouleversant sur TPMP.

Dans le reste de son actualité Rohff vient de révéler avoir écrit un couplet pour Antoine Griezmann, a adressé un beau message de respect envers Le Rat Luciano et a expliqué subir un certain boycott d’une partie des rappeurs français.