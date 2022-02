Ronisia en clash avec Wejdene ? Elle répond !

En marge de la promotion de son nouvel album éponyme, Ronisia a accordé une interview dans laquelle elle s’est confié sur une possible concurrence avec Wejdene en assurant ne pas être en compétition.

Pas de rivalité entre Wejdene et Ronisia

Ronisia a réussi démarrage en force pour son tout premier album avec 7 644 équivalent ventes pour sa première semaine d’exploitation. Un projet pour lequel la jeune chanteuse s’est offert un featuring avec Ninho sur le titre « Suis-moi » ainsi qu’avec Tiakola pour le single « Comme moi ». Avant de monter sur scène pour défendre cet opus devant son public avec sa tournée 2022, elle s’est entretenue avec le média L’Essentiel pour parler de sa carrière, de cet album, ses projets à venir ou encore de la concurrence.

Questionnée par le journaliste, « Sur les réseaux sociaux, on vous met en concurrence avec Wejdene. Vous en pensez quoi? », Ronisia a répondu très clairement qu’ils n’y pas de rivalité entre eux mais bien au contraire. « Il n’y a pas de concurrence. On a chacune notre univers qu’on pourrait même, pourquoi pas, partager un jour. Ce sont les gens qui ont besoin de nous comparer. À nous d’être intelligentes pour ne pas entrer dans leur jeu. » a-t-elle déclaré. « Si on commence à penser à des clashes, on n’arrivera plus à se concentrer sur ce que l’on sait faire, de la musique. Toutes les deux, on fait ce que l’on kiffe et je trouve cool que de jeunes filles comme nous aient du succès. » conclu la chanteuse d’origine capverdienne.