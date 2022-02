Gims a refusé un grand rôle dans un film de banditisme

En ce début d’année Gims ne cesse de faire l’actualité et multiplie les projets en dehors ces derniers mois. Dernièrement, le mari de Demdem a évoqué le fait de faires ses grands débuts au cinéma comme d’autres rappeurs avant lui (Kaaris, Sadek, Orelsan, Sofiane ou encore Sadek), une expérience qui ne le tente pas pour le moment car il ne se dit pas prêt pour cela.

Ce n’est pas demain qu’on verra Gims au cinéma

Après les polémiques de la nouvelle année puis de son passeport Congolais ainsi que de son titre d’ambassadeur de la rumba congolaise ou encore son soutien controversé à Valérie Pécresse la candidate Les Républicains pour la présidentielle de 2022, Gims s’est confié dans l’émission Vivement Dimanche Prochain sur France 2 invité par Michel Drucker sur un éventuel projet au cinéma et le rôle d’un policier dans un film sur le banditisme qu’il a refusé en expliquant les raisons.

Lors de ce passage, Meugui ne s’est pas exprimé sur les différents scandales mais une possible aventure dans le septième art. « J’ai eu des propositions. Je ne me sentais pas prêt, ou à la hauteur. J’aime bien faire les choses. Je ne le sentais pas. Je me suis que ce n’était peut-être pas le moment. Mais j’aime beaucoup le cinéma. C’était un film policier. Ce n’était pas pour chanter. C’était un vrai rôle. Premier rôle et tout. Le grand banditisme et tout et moi je suis le policier. Je trouvais ça drôle, mais ça m’a fait peur. » a confié le leader de la Sexion D’Assaut qui n’envisage pas encore de franchir le pas alors qu‘il vient de dévoiler ses yeux pour la première fois devant ses fans.