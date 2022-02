Snoop Dogg tacle Kanye West sur ses bottes de l’espace

Snoop Dogg ridiculise Kanye West et ses bottes

Vous ne verrez sans doute jamais Snoop Dogg porter les mêmes bottes que Kanye West. The Doggfather vient de ridiculiser le style vestimentaire de l’ancien mari de Kim Kardashian devenu une pourtant une figure emblématique de la mode, ses tenues suscitent souvent la controverse et son fréquemment assez surprenantes.

Dans une interview avec DJ Whoo Kid, Snoop Dogg a livré sans concession son avis très critiques sur les fameuses bottes Red Wing de Kanye West avec lesquelles il s’affichent tout le temps en public ces dernières jours avec sa nouvelle compagne, Julia Fox et dont une paire coûte environ 750 dollars. Calvin Cordozar Broadus Jr de son vrai son nom n’est vraiment fan de ce look assez spécial et n’est pas hésité à le faire savoir.

Le nouveau propriétaire de Death Row a affirmé il n’y a « aucune chance qu’il fasse un Crip Walk dans ces put*** de grosses bottes de l’espace » avant de s’imaginait en les portant aux pieds. « Si on me faisait sauter de l’Empire State Building dans un lac plein d’alligators ou autre chose et que je devais marcher sur les alligators ou un truc dans le genre comme dans Pitfall pour sortir de là » explique-t-il ensuite dans des propos retranscrit par le média AdramaticHipHop. « Le mec doit s’asseoir et se faire aider pour les mettre et les enlever. Je ne veux pas de chaussures où deux gars doivent m’aider à les mettre. Ce n’est pas bien » conclut Snoop Dogg qui n’est donc pas prêt de porter ce type de paire de bottes à ses pieds.