Damso traité de gros dégueulasse par Booba outré par ses textes

Les hostilités contre Damso relancées par Booba et ça pique ! Dems cartonne actuellement avec le morceau « Dégaine » en collaboration avec Aya Nakamura qui s’est placé à la deuxième place du Top Singles de la semaine juste dernier le titre « Jefe » de Ninho et le clip vient même de dépasser les 5 millions de visionnages. Le Belge a ensuite enchainé avec une autre collaboration en compagnie de Disiz qui n’a pas échappé à son ancien mentor.

Booba offusqué par les propos de Damso

Très actif musicalement en ces derniers mois avec plusieurs connexions comme celle sur « Démons » avec Angèle, Damso a été invité par Disiz pour marquer son retour avec un extrait de son nouvel album sur le single « Rencontre » que les deux rappeurs ont clippé. Le couplet de Dems sur cette chanson a interpellé Booba, ce dernier a réagi aux paroles dans ce morceau de son ex-compère du 92i et il n’a pas vraiment validé les textes.

Pour cette première collaboration, Damso et Disiz raconte comme le nom du morceau l’indique une rencontre entre deux personnages. Celui du rappeur Belge est haineux alors qu’au contraire celui de Sérigne M’Baye Gueye est apaisé. Booba a partagé sur Instagram l’extrait du couplet de Dems avec le clip. « Ma langue sent le cannabis, j’lui fais un cu*ni’ mais, avant ça. J’lui ai mis des doigts avec lesquels j’ai effrité ma beuh, effrité ma beuh » chante notamment l’interprète de « Macarena » dans ce passage.

Ce n’est pas très net selon le DUC !

« T’es vraiment un gros dégueulasse, entre ton morceau “Julien” et ça, c’est vraiment pas clair » lâche Booba contre Damso en faisant référence au son single « Julien » extrait de l’album « Lithopédion » paru en 2018 et qui parle de la pédophilie. A l’époque cette chanson avait déjà choqué B2O, il n’avait pas validé son choix sur la tracklist du projet et cela avait fait naitre les premières tensions entre eux avant que le clash n’éclate.

Damso n’a pas commenté la réaction de Kopp et vient d’annoncer son concert à l’AccorHotel Arena pour cette fin d’année après avoir accompagné récemment sur scène Orelsan et Laylow alors que Booba de son côté vient de s’en prendre encore à Tanguy David.