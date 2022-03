The Game poste une photo suggestive de la copine de 50 Cent qu’elle lui a envoyé en privé

Les hostilités reprennent entre The Game et 50 Cent ! Après une période d’apaisement, le clash vient de reprendre entre les deux rappeurs, l’artiste Californien a vivement relancé les attaques son rival ces derniers temps notamment suite à la prestation de Fifty lors du concert du Superblow en le comparant à un poulet rôti pour se moquer de son physique et a également vouloir affronter son ennemi dans un VERZUZ. Les provocations se sont ensuite poursuivies.

The Game a posté des messages reçus d’une discussion privée sur Instagram avec Cuban Link, la compagne actuelle de 50 Cent dans lesquelles elle a partagé une photo suggestive afin de le demander de participer au tournage d’un de ses clips. « Naaan, ton truc date de 2015, à l’époque où toutes les filles voulaient tourner dans des clips. T’es hors sujet putain de clown » s’est justifiée la jeune femme pour expliquer sur le révélation de cette conversation avec le rappeur ainsi que le partage de ce cliché.

50 Cent a également répliqué à son tour avec une vidéo de The Game en train de se faire snober lors d’un match de basket des Los Angeles Lakers par Jimmy Iovine. « Lol l’homme ne l’a même pas regardé. Sortez-le de la pièce, c’est 50 Cent qui écrit les disques » a-t-il commenté pour ridiculiser son rival qui a immédiatement répondu. « Je n’avais même pas vu Mr. Burns… Et si c’est toi qui écrivais mes disques… Ecris-en un aujourd’hui et sort le, né*ro. Ta carrière dans le rap est morte avec tes débardeurs moulants. Tu es un acteur, c’est pour ça que tu es allé à la télé. Fais-nous la saison 2 de cette merde sur Tommy et laisse le rap aux né*ros qui peuvent parler correctement et qui ont des vraies barz abruti ».

The Game calls out 50 Cent for a Verzuz and claims his wife is in his DMs 😳

Who would win in a Verzuz? 👀 pic.twitter.com/ltFf8lhKik

— Kurrco (@Kurrco) March 26, 2022