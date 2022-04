Wiz Khalifa prêt à sortir son arme s’il reçoit une gifle à la Will Smith

La baffe de Will Smith envers Chris Rock continue de susciter une floppée de réaction ! Après celle de 50 Cent qui s’est amusé de cette scène de la gifle sur ses réseaux avec plusieurs parodies amusantes sur ce geste de l’acteur américain révélé dans la série Le Prince de Bel-Air c’est au tour de Wiz Khalifa de s’exprimer sur cette affaire.

Vous vous ferez tirer dessus promet Wiz Khalifa

La séquence ne cesse d’agiter la presse et des nombreuses personnalités. Will Smith n’a pas hésité à gifler Chris Rock en direct pendant la cérémonie des Oscars suite à une mauvaise blague sur sa femme avant de finalement s’excuser pour ce geste et de démissionner de l’Académie des Oscars en attendant le 18 avril prochain afin de connaitre le verdict de sa sanction pour cet acte.

« Mes actions lors de la cérémonie des 94e Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables. La liste de ceux que j’ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, nombre de mes amis chers et de mes proches, tous ceux qui étaient dans le public ou chez eux. Je démissionne de mon poste de membre de l’Académie des arts et sciences du cinéma et j’accepterai toutes les conséquences que le conseil d’administration estimera appropriées. (…) J’ai le cœur brisé » s’est-il confié dans un communiqué. Comme d’autres rappeurs Wiz Khalifa vient de donner son avis sur ce scandale.

C’est à l’occasion de la sortie de son documentaire nommé « Still Rolling Papers » que Wiz Khalifa est sorti du silence sur cette actualité du moment en avertissant, « Merci à tous d’être venus à cette soirée. Si quelqu’un essaie de monter sur la scène pour me coller une baffe, vous vous ferez tirer dessus, je vous en fait la promesse. Je voulais juste que vous le sachiez ».