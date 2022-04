50 Cent en remet une couche sur la gifle de Will Smith contre Chris Rock

Comme des nombreux téléspectateurs 50 Cent a apprécié la scène de la gifle de Will Smith contre Chris Rock. La séquence a bien amusé le rappeur américain qui a mis en ligne plusieurs publications sur ses réseaux pour se moquer de cette séquence avec des parodies tout en ajoutant ses commentaires piquants pour monter qu’il a bien rigolé.

50 Cent a aimé ce grand moment de télé

Habitué à sévir sur Instagram, 50 Cent a relayé au total pas moins de 8 publications pour réagir à l’altercation entre Will Smith et Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars dimanche dernier. Toujours aussi taquin sur la toile comme avec ses récentes embrouilles The Game ou Madonna, Fifty a pris plaisir à blaguer sur incident entre les deux acteurs qui fait un énorme buzz dans les médias depuis toute la semaine.

Chris Rock s’est pris une gifle en plein visage de Will Smith après une mauvaise blague sur sa femme Jada Pinkett. Les images de l’incident continuent de tourner sur Internet et ont inspiré 50 Cent avec parodies ou bien des mèmes hilarants. Il a aussi affirmé que s’il gagne un jour un Oscar, il souhaite faire comme Will lors de la cérémonie, « Chris en coulisses style ‘Ni*ue Will il m’a eu, dites lui que j’ai dit de venir chercher la baston.’ LOL », « Tu dois gagner un Oscar pour faire ce genre de truc. Lorsque je gagnerai le mien je giflerai aussi quelques personnes très fort. LOL », « Il a giflé Chris à mort. Le monde est fini. LOL » commente notamment le rappeur américain sur les différents posts ou encore « S***** ne joue jamais plus avec moi. LOL ». Fifty a conclu en assurant que Chris est un bon gars mais en déplorant qu’il y a tellement d’enfoi*és dans ce monde.

