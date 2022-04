Jada Pinkett Smith aurait fantasmé sa liaison avec 2Pac

Tupac n’aurait jamais couché avec Jada Pinkett Smith

Alors que l’affaire de la gifle de Will Smith envers Chris Rock n’en finit pas d’agiter les médias depuis la cérémonie des Oscars pour défendre sa femme, après une mauvaise blague sur le physique de cette dernière, le lien passé entre Jada Pinkett Smith et 2Pac continue de faire parler et elle aurait imaginé une relation avec le rappeur américain.

Dans sa jeunesse Jada Pinkett Smith a connu le défunt Tupac Shakur au lycée mais selon l’animateur radio Corey Holcomb la compagne de Will Smith aurait fantasmé une liaison avec le chanteur assassiné le 13 septembre 1996 à Las Vegas. « Laisse le nom de ma femme hors de ta pu*ain de bouche » avait averti l’acteur américain à Chris Rock mais cela n’empêche pas toute la presse people de parler de sa femme depuis plusieurs jours en ressortant d’anciens dossiers comme son lien avec 2Pac.

2Pac un simple pote de la femme de Will Smith

« Ce truc avec 2Pac est allé beaucoup trop loin. Tout le monde a vu comment 2Pac était. Pourquoi se comporte-t-elle comme si 2Pac avait voulu être en couple avec elle ? Ecoute, p******, tu n’avais rien d’autre à offrir que ton beau cul. Tu te demandes pourquoi ils te traient de p****** ? T’as déjà écouté la musique de 2Pac ? Tupac n’aurais jamais toléré quelqu’un comme toi, à être sur son dos. » affirme Corey Holcomb.

D’après présentateur radio, Jada Pinkett Smith a fantasmé la possibilité d’être en couple avec 2Pac mais qu’ils n’auraient jamais eu de relation se*uelle et n’étaient que des simples amis. « Elle a dit qu’elle n’avait jamais couché avec lui ? Cette p****** raconte des histoires à sa fille. J’ai vu les lettres de sa fille. Je suis genre : « Quelle affreuse personne. Tu as empoisonné l’esprit de tes enfants avec un mec qui n’a jamais couché avec toi. Tu revendiques 2Pac, c’est juste du name-droppin. 2Pac était sans doute genre : « p******, arrête de dire aux autres que j’étais ton pote ». ». a-t-il révélé.