Will Smith devient la risée du web après sa gifle à cause de 2Pac

Will Smith a enflammé la toile ce lundi avec plus de 4 millions de tweets sur Twitter après sa gifle envers Chris Rock pendant la cérémonie des Oscars 2022 même s’il a été sacré meilleur acteur de l’année cette altercation a inspiré qui ont parodié son geste. L’acteur Américain est devenu la risée de Twitter et les réactions ont fusé sur le réseau social à l’oiseau bleu toute la journée.

L’acteur n’a pas apprécié l’humour de Chris Rock

Manquer de respect à Will Smith est vraiment une mauvaise surtout quand il s’agit de sa femme. L’acteur a pété un plombs et a décidé d’agir surtout quand l’auteur de la blague de mauvais gout est Chris Rock. Ce dernier a fait une plaisanterie sur la coupe de cheveux de Jada Pinkett Smith avec son crâne rasé alors qu’elle est atteinte d’alopécie. La blague n’est pas passée auprès de son mari qui a décidé de prendre sa défense en giflant la présentateur de la cérémonie. *

« Je veux m’excuser auprès de l’Académie, auprès de tous les autres nominés. Richard Williams était un défenseur acharné de sa famille. Je suis submergé par ce qui m’arrive. L’amour vous fait faire des choses démentes. Ma vocation c’est d’aimer les gens et de les protéger et d’être une ancre pour les miens. Dans ce métier, certains vous manqueront de respect et vous devez sourire, faire comme si c’était normal. Denzel Washington vient de me dire : attention le diable vient toujours lors de moments de triomphe » a ensuite déclaré Will lors de la remise de sa statuette.

Les internautes se moquent de Will Smith en référence à 2Pac

Les internautes n’ont eux pas été très tendres avec Will Smith et ils se sont déchainés sur Twitter pour se moquer de lui en ressortant le dossier de l’affection qu’a porté sa femme au rappeur 2Pac. « Bien qu’ils n’ont jamais été intimes, l’amour qu’ils se portaient l’un l’autre est légendaire. Ils ont défini l’expression « ride or die. ». Au début de notre relation, mon esprit était torturé par leur connexion. Il était « PAC ! », et j’étais moi (…) J’ai détesté cette impression, le fait qu’il était là, et je souffrais de cette jalousie maladive. Je voulais que Jada me regarde comme elle le regardait » avait-il confié dans ses mémoires sur cette relation.

« Si 2pac était à la place de Will il aurait jamais giflé Chris Rock mieux il serait venu aux Oscars avec une mannequin Victoria Secret. Voilà pourquoi Jada aime 2pac et Will s’assoit à la table rouge ». « En vrai Will Smith c’est grave un bon d’avoir défendu la femme de Tupac ». « Mais Will Smith rigole de fou à la blague en plus, jsuis sur il s’est passé qqch Elle a du lui chuchoter « 2pac m’aurait défendu… » » peut-on lire dans les tweets les plus populaires.

All of us watching what just went down between Will, Chris and Jada: #Oscars pic.twitter.com/g34XV10SV7 — Saeed Jones (@theferocity) March 28, 2022

“Will, I’m not impressed. Tupac Shakur would’ve shot Chris Rock for me” pic.twitter.com/AkHN7thWPZ — Jimmy (@jimmy_koski) March 28, 2022

Will smith : je l’ai fais pour toi bébé

Jada Pinkett : Je ne suis pas impressionnée, 2Pac l’aurais tué. La réponse est simplement foudroyante 😭 pic.twitter.com/jEfnjq04Vz — 🇨🇩Fblack DuCiel 🇨🇩🇫🇷 (@fblack28_) March 28, 2022

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022