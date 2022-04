Orelsan proche de réussir un exploit qu’aucun rappeur français n’a réalisé

Orelsan prêt à battre et faire plus fort que Nekfeu ! Alors qu’il a déjà battu plusieurs records avec son dernier album solo « Civilisation », le rappeur Caennais dont Sinik vient de faire les louanges des talents de clasheur est en passe de réaliser un nouvel exploit avec cet opus qui continue de cartonner.

Plus rien ne semble pouvoir ralentir le succès d’Orelsan. Le membre du groupe Casseurs Flowters vient de décrocher trois nouvelles certifications ce lundi avec le singles d’or pour les titres « Ba*se le monde, « Rêve mieux » et « Athéna ». Son dernier album « Civilisation » figure toujours dans le Top 5 des albums les plus vendus en France cette semaine avec plus de 5 400 ventes et continue de cumuler les ventes en s’approchant doucement du seuil fatidique des 500 000 ventes pour obtenir la certification de disque de diamant.

Orelsan va entrer dans la légende !

En effet le projet vient de franchir les 495 000 ventes en moins de 5 mois et il est en passe de devenir le disque de diamant le plus rapide de l’histoire du rap français. Il ne manque plus que 5 000 ventes à Orelsan pour réussir cette performance dont le record est pour le moment encore détenu par Nekfeu avec « Les étoiles vagabondes » officiellement disque de diamant en en 9 mois. « Civilisation » détient déjà le record des ventes d’albums en première semaine en 2021 avec le meilleure démarrage pour un album de rap français depuis l’ère du streaming en totalisant 139 000 ventes en 7 jours.

OrelSan pourra donc fêter prochainement le deuxième disque de diamant de sa carrière après celui obtenu avec « La fête est finie » avant de découvrir prochainement la suite de série « Montre jamais ça à personne » diffusée sur Prime Video.