Shaquille O’Neal tacle Jada Pinkett après le scandale Will Smith

L’ancien basketteur des Los Angeles Lakers n’est pas content ! L’affaire de la gifle de Will Smith contre Chris Rock continue de faire du bruit et Shaquille O’Neal vient de s’exprimer dans son Big Podcast sur cette affaire en déplorant le comportement de Jada Pinkett envers son mari.

Shaq O’Neal critique Jada Pinkett

Lors de la dernière cérémonie des Oscars 2022, Will Smith a baffé Chris Rock après une mauvaise blague sur sa femme, l’Académie l’a ensuite banni de cet événement pour 10 ans et l’acteur s’est excusé de ce geste. « La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice. Mon comportement lors de la cérémonie des Oscars hier soir était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une plaisanterie sur l’état de santé de Jada était trop dure à supporter pour moi et j’ai réagi de façon émotionnelle. Je tiens à m’excuser publiquement auprès de toi, Chris. » avait-il réagi sur son compte Instagram dans un message après l’incident en expliquant ensuite avoir eu tort et en ayant dépassé les bornes tout en regrettant avoir été violent.

Après cet incident Jada Pinkett a confié de ne pas avoir apprécié ce geste mais Will Smith a reçu le soutien de son fils. « C’était dans le feu de l’action, et il a clairement surréagi. Il le sait, elle le sait. Ils sont d’accord sur le fait qu’il a surréagi. Elle ne fait pas partie de ces femmes qui ont besoin d’être protégées. Il n’avait pas besoin de faire ce qu’il a fait, elle n’avait pas besoin de protection. Elle ne fait pas tapisserie. C’est une femme forte, avec des opinions fortes, qui peut mener ses propres batailles. » a expliqué un informateur à US Weekly. Shaquille O’Neal s’est à son tour exprimé sur cette polémique en déplorant la réaction de la compagne de l’acteur américain.

« Je ne dirai jamais que j’avait tort quand j’ai envoyé un coup de poing à Brad Miller. Vous ne m’entendrez jamais dire ça. C’est arrivé, on passe à autre chose. Et ne laisse pas les gens parler à ta place » a commenté Shaq sur ce scandale qui n’est pas prêt d’arrêter d’agiter la presse aux Etats Unis.