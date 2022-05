PNL : l’hommage touchant d’Ademo et N.O.S à leurs enfants à l’Accor Arena

PNL livre un message poignant !

Après la déprogrammation des deux dates de concerts à Lyon puis à Nice, PNL était bien de retour sur scène ce lundi soir à l’Accor Arena devant le public Parisien pour mettre le feu dans une ambiance de folie sur la première date à Paris de leur tournée avant d’y enchainer deux autres concerts. Ademo et N.O.S ont profité de ce moment pour faire passer un beau à leurs enfants.

Après 3 ans d’absence, PNL est enfin de retour cette année avec leur tournée dans toute la France et pour 3 dates en région Parisienne à l’Accor Arena afin de présenter sur scène l’album « Deux frères ». Depuis le début de la tournée des deux frères Tarik et Nabil Andrieu, les spectateurs ont salué chaque prestation, les fans ont publié des nombreuses vidéos du spectacle sur les réseaux. Le duo profite de cette proximité avec le public pour faire passer des messages comme récemment à Dijon, « Respirez, prenez conscience, on a de la chance. Cette vie est belle, quelles que soient les épreuves, ça nous permet d’avancer. Ça nous permet d’être des hommes et des femmes. Du bruit pour vous Dijon ! Le monde est beau, vous êtes beaux ce soir » s’était exprimé Ademo à cœur ouvert il y a quelques jours.

Ademo et N.O.S avaient également surpris le public en faisant monter sur scène leur troisième frère. Pour la première date à l’Accor Arena, les deux rappeurs français ont cette fois-ci décidé de rendre un hommage à leur famille et leurs enfants après l’interprétation du morceau « À l’ammoniaque » en prenant à tour de rôle la parole pour se confier très sincèrement. « Libres, vous êtes libres, profitez de cette chance pour aimer votre famille et vos amis. Soyez heureux et généreux, car vous en sentirez que mieux. L’air est plus pur lorsque l’on est libre. Profitez et soyez heureux » ont-ils également fait passer comme message pendant le concert.

« talya je t’aime … tayem je t’aime » • Talya – sa demi- soeur

• Tayem – son fils … rentrons il pleut 😭 *il dit aussi d’autres prénoms .. Salif ?*

credit insta : zen__lx pic.twitter.com/OfCIh5Puow — ✦✧ (@PNLRZV) May 23, 2022