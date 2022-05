Benzema réagit à son supposé clash contre Mbappé et la photo de 2Pac

Après les rumeurs qui ont agité la presse, Karim Benzema est sorti du silence sur la prolongation de contrat de Mbappé au PSG pour démentir les accusations qu’il se sent trahi pas son compère de l’équipe de France car il n’a pas rejoint le Real Madrid. KB9 s’est exprimé à ce sujet et a également expliqué être concentré sur la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool.

Benzema répond à la polémique sur Mbappé !

Benzema a livré son avis sur la polémique lancée dans les médias concernant sa réaction à l’annonce du choix de Kylian Mbappé de ne pas rejoindre le Real Madrid. L’attaquant du PSG multiplie les interviews depuis l’officialisation de sa prolongation de contrat avec Paris et s’est confié sur la publication Instagram de KB9. « Quand on se verra, on en discutera. Il me demandera pourquoi et je lui expliquerai ce choix » a-t-il assuré avant de déclarer que d’autres joueurs du club Madrilène ont posté des storys suite à son annonce. Une affaire sur laquelle est aussi revenu l’ancien Lyonnais.

« T’es-tu senti trahi par Mbappé ? » a questionné un journaliste dans l’émission El Chiringuito à Karim Benzema, « Trahi ? Pourquoi ? Chacun doit être concentré sur ses affaires. Si Mbappé, comme n’importe quel joueur, a envie de faire quelque chose, je ne vais pas l’appeler pour lui dire ce qu’il doit faire. Chacun décide de son avenir. » a répondu le joueur Madrilène. « Si j’ai été surpris qu’il ne vienne pas à Madrid ? Comme tout le monde. Mais ce sont ses affaires. Il joue à Paris et voilà. » a précisé KB9 pour tenter d’apaiser les rumeurs de tension entre eux.

« Ce n’est pas contre Mbappé ou je ne sais qui. Il n’y a pas d’histoire de trahison d’untel ou untel. Regardez mon Instagram, j’ai 10 ou 15 photos de Tupac. C’est mon rappeur préféré, ça n’a rien à voir avec le foot. Ça, ce sont des choses d’internet, moi je suis dans la réalité. » s’est ensuite justifié Benzema sur la publication de la photo de 2Pac. « Je ne publie pas une photo pour envoyer un message. Si j’ai un message, je vais voir la personne concernée et j’en parle avec elle. Je ne suis pas en colère, je peux juste vous dire que je suis concentré sur la finale de la Ligue des champions qui est plus importante que d’écouter autre chose. » a conclu KB9 pour faire taire définitivement les critiques sur sa relation avec Mbappé avant de retrouver ce dernier lors du prochain rassemblement des Bleus.