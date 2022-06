Booba atomise Kaaris après les révélations privées de son ex l’accusant d’adultère

Ça chauffe entre Kaaris et son ex-femme, Booba jubile !

Les révélations de l’ancienne compagne de Kaaris n’ont pas manqué de faire réagir rapidement Booba qui s’est réjoui de ce scandale concernant son rival tout en affirmant avoir averti précédemment sur l’affaire d’adultère contre Riska et en apportant soutien à Linda, la mère de Brooklyn, le premier enfant du rappeur Sevranais.

Le Duc se frotte les mains du malheur de son ancien protégé. L’ex-femme de Kaaris a réglé des comptes avec le père de sa fille ces derniers jours en s’exprimant sur son compte Instagram pour balancer des gros dossiers en assurant avoir été contrainte au silence au sujet de la double vie de son ancien compagnon. “La première chose que tu m’as dite quand j’ai cramé ta double vie, c’est ‘Tu vas m’afficher sur les réseaux je suis mort’. T’avais juste peur de ça, tu n’as rien vu venir donc t’as pris confiance. On sait tous les deux la vérité sur toi et je ne parle pas que de ta traîtrise, t’es carrément prêt à mettre des gens dans des problèmes”. s’était-elle notamment indignée. Riska ne s’est pas exprimé sur ce scandale mais Booba a profité de l’occasion pour en remettre une couche.

B2O affiche la double de vis de Riska

“Les pirates vous avaient pourtant dit la vérité sur cette affaire d’adultère et de double vie. On va sûrement apprendre pourquoi Armand a annulé l’octogone… Faut surtout pas que Booba voit ça” a commenté Booba en publiant plusieurs copies d’écran sur les déclarations de Linda en précisant qu’il avait révélé cette affaire auparavant pour dénoncer à sa façon les relations adultérines de Kaaris avant que son ex ne sorte du silence. Kopp a enchainé en dévoilant le visage de la nouvelle femme de son ennemi qu‘il avait déjà affiché il y a quelques mois en se moquant d’elle en assurant notamment que la jeune femme revend les sous-vêtements de son compagnon.

“La vérité prend l’escalier… Force à elle qui a toujours soutenu son mari même dans des moments très difficiles.” s’amuse ensuite B2O en affichant une ancienne publication sur Instagram avec le visage de la jeune gemme avec le message “Et quel fumier, il a pris la même en plus jeune. Quelle audace ! Presque un coup de maitre ! Elle vend ses slips usagés sur le net entre 3 et 8€ pour subvenir à leurs besoins vu que la carrière d’Armand est terminée. Il lui a tout fait retirer, mais bien évidemment la piraterie avait déjà tout archivé”. Booba ajoute même avoir rencontré la nouvelle compagne de Kaaris dans une soirée en boite de nuit en publiant une photo à ses côtés.

