DemDem s’indigne de tous les clashs de Booba qui se fait encore bannir d’Instagram

Booba a encore dépassé les limites et cette fois-ci c’est Demdem qui en a fait les frais. Les femmes de Gims s’est agacé du comportement de l’ex-membre du groupe Lunatic et ne comprend pas cet acharnement à son encontre qui perdure depuis des années. Dans la foulée de son message d’énervement, le DUC s’est encore fait suspendre son compte Instagram.

Booba se fait une nouvelle fois virer d’Instagram !

Dans ses nombreux clashs, Booba ne lâche pas le couple DemDem et Gims. L’embrouille a d’abord débuté contre le leader de la Sexion D’Assaut lorsque ce dernier avait accusé des rappeurs français de tricher sur les ventes en payant des usines à streams pour augmenter les vues sur les clips et les écoutes sur le singles. Kopp s’était senti ciblé par cette accusation ce qui a fait éclaté un conflit entre eux avant que la femme de Meugui soit malgré elle impliquée dans ce différend.

Après avoir laissé tranquille DemDem ces dernières semaines, Booba a finalement relancé les hostilités avec une ancienne vidéo de la jeune femme faisant la promotion d’une formation financée à Dubai pour les femmes par une société au nom de Rise Immersion. Dans une autre séquence Gims vante les mérites de cette société de formation en réalité virtuelle. L’auteur d’Ultra affirme que le couple est affilié avec l’influenceur Marc Blata qui se retrouve actuellement en pleine polémique accusé d’avoir mis en place des anarques depuis les Émirats arabes unis pour piéger les internautes sur les réseaux.

DemDem n’en peut plus des agissements de B2O

« « RiseImmersion » C’est le centre de formation vers lequel blata redirige ses victimes pour son truc méta et casque Oculus… @gims ça va? » commente B2O avant de poursuivre en ressortant l’ancien fichier audio de Gims dans lesquels on peut l’entendre souhaiter « l’anéantissement » de son rival. « Il y a 3 jours, j’ai fait une invocation, j’ai demandé à H-Magnum de prier, ma femme elle aussi elle a prié. J’ai demandé l’anéantissement de Booba, j’ai demandé sa destruction pour le mal et l’humiliation qu’il veut tenter de me faire. J’ai demandé à Allah, à Dieu de me trouver une issue favorable. De s’en débarrasser comme lui, il le veut ».

Des publications que Booba a relayé sur son compte Twitter avant d’en ajouter une couche en se moquant du couple via le compte Instagram OKLM sur lequel il a repris la main après la suppression de son profil personnel sur le réseau social puis celui de sa marque de vêtements, La Piraterie. « En boucle sur mois depuis 4 ans wallah fais toi soigner le vieux. Penser à moi chaque jour que Dieu fait, j’ai vraiment percé.« a réagi DemDem dans une story, lassée par les attaques. « Tu sais même pas à quel point t’as perçé…C’est clairement toi qui porte la culotte. Je te souhaite de vieillir aussi« a répliqué Kopp avant de se faire suspendre une nouvelle fois son compte.

En effet le profil OKLM a subitement disparu d’Instagram suite à cet échange avec DemDem alors que cette dernière avait déjà au mois de mars dernier déposé une plainte avec son mari contre le rappeur du 92i. B2O a ensuite confirmation cette sanction en postant une capture d’écran du message d’avertissement de son bannissement, il a 30 jours pour contester la décision. « On se retrouvera… » a-t-il ajouté en légende.

« RiseImmersion » C’est le centre de formation vers lequel blata redirige ses victimes pour son truc méta et casque Oculus… @gims ça va? pic.twitter.com/i8vsBs1KJb — Booba (@booba) July 10, 2022