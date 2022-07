Marc Blata sévèrement insulté par Booba en public sur scène

Après obtenu le soutien de Lartiste dans sa bataille contre Marc Blata, Booba est bien déterminé à ne pas lâcher sa lutte contre les influenceurs et vient encore de s’en prendre au mari de Nadé.

Booba provoque méchamment Marc Blata !

Le plus souvent, le DUC s’attaque à ses nombreux ennemis sur Instagram ou Twitter mais même sur scène il n’hésite pas à en remettre une couche devant ses fans. Malgré la récente suppression du compte OKLM, B2O a fait son retour sur Insta et ne compte laisser tranquille Marc Blata contre qui un autre rappeur vient de faire des lourdes accusations.

« T’as vu même toi t’es étonné la preuve que je ne fais pas trop ce genre de choses mais là igo c’est pas pareil. Tu veux en rire pas de soucis amuse toi. Moi je t’ai dis si c’est toi, y a la justice de Dieu. Jamais fais le méchant, tout le monde me connait dans mon milieu pour être un mec sympathique. Donc ris, screen, fais tes trucs de marrant du net. Moi ça a failli me coûter cher mais ça va hamdoullah on est pas mauvais donc aucun bobo. On est des hommes et pas des enfants. Tu dis que tu respectes mais tu réduis mon intervention à un besoin de buzz. C’est juste pathétique. Mais pas grave, j’accorderais du crédit qu’à ce que je suis susceptible de croiser sur Paris, Lyon ou Marseille… Car même si je fais des chansons d’amour, mignonnes, je marche fièrement en France. Al Hamdoullah pas parce que je suis une terreur, mais parce que j’ai douillé personne, j’ai trahis personne… A bon écouteur » vient de déclarer l’auteur du tube Chocolat en réaction des dernières révélations de Kopp.

Pour Booba la piraterie n’est jamais finie et il a décidé de poursuivre ses investigations contre Marc Blata notamment suite à l’embuscade dont il a été la victime le mois dernier. « @marc_blata Si j’étais toi j’arrêterai tout tout d’suite. Ce que vous avez tenté de me faire c’est 25 to life aux états-unis ( perpétuité ) j’ai des noms j’ai de la caméra surveillance j’ai des empreintes j’ai le tél et vos aveux en vidéos car vous avez crié victoire trop vite » avait-il averti suite à cet incident. Lors d’un de ses derniers showcases, l’artiste du 92i a donc décidé l’insulter en public, « Wesh Marc Blata, sale fils de pu*e« .