Magali Berdah craque sur les débuts du conflit avec Booba qui la démonte

Magali Berdah et Booba n’arrêtent plus de s’attaquer !

En attendant de régler leur conflit devant les tribunaux, la bataille se poursuit entre Booba et Magali Berdah sur les réseaux. Kopp commente chaque message de l’agente de personnalité de téléréalité, qui est revenue sur les origines du clash avec le rappeur français et cela a encore envenimé la situation entre eux.

Cela fait près de trois mois que Booba s’attaque constamment à Magali Berdah sur Internet. Connu pour ses nombreux clashs dans le rap français, l’interprète de Rapti World s’en prend désormais aussi aux influenceurs et ne compte rien laisser passer pour dénoncer les arnaques misent en place pour vendre des services ou des articles sur les réseaux aux internautes. L’ancienne chroniqueuse télévisée de Touche Pas A Mon Poste a réussi à faire supprimer le compte Instagram d’OKLM utilisé par B2O mais cela ne l’a pas assagi et il poursuit désormais ses investigations sur Twitter.

B2O dénonce encore les arnaques des influenceurs

« Le temps de la justice n’est évidemment pas le même que celui des réseaux sociaux, mais il arrive un jour et ça commence aujourd’hui !!! OKLM ! Ne laissez jamais personne vous faire du mal gratuitement ! Personne n’est au dessus de personne ! Et personne n’est au dessus des lois » a-t-elle récemment mis en légende d’une publication tout en ajoutant, « N’acceptez pas de vous faire humilier ! N’acceptez pas de vous faire rabaisser ! Et n’acceptez pas de vous faire diffamer par un tribunal médiatique sans pitié et sans humanité ! Battez vous avec la justice ». « Tout a commencé le 17 mai ou cette personne devant 5,5 millions de gens publie une plainte que j’ai déposé en 2019 en laissant bien en évidence adresse et état civil… + de 60 jours » a ensuite posté la femme d’affaires de 40 ans dans une story sur son conflit avec Booba.

Comme souvent Booba a immédiatement réagi en postant une capture d’écran de ce message tout en lui adressant le message, « Tout a commencé quand tu as arnaqué le gouvernement et les honnêtes gens en abusant de leur confiance à travers ta boîte Shauna events et ta meute d’influvoleurs sans cervelle. C’est 5.7 pas 5.5. Ressaisis-toi Magalaxxx #têtederéseau #enréunion #7ans #cpf #çapasseravite ». « C’est une photo désobligeante? C’est ta tête. Une photo de ton cerveau serait désobligeante mais là c juste ta tête en fait, kelbail!?! » a-t-il continué à tweeter en publiant une photo de Magali Berdah avant de relayer une vidéo réalisée par Brut avec les avocats des deux partis s’exprimant sur leur conflit.

