Dylan Thiry attend le contrat de Booba pour se battre, « Tu parles beaucoup mais tu n’es pas dangereux »

L’affrontement entre Dylan Thiry et Booba devient très sérieux !

Cette fois-ci cela semble être bien parti ! Booba va enfin pouvoir monter sur le ring affronter l’un de ses ennemis, Dylan Thiry. Les deux hommes se sont mis d’accord sur les réseaux pour un face à face dans un combat de boxe. L’influenceur a exprimé à plusieurs reprises son souhait de combattre le rappeur du 92i qui depuis quelques jours à changer de position en affirmant être partant pour organiser cet événement.

Dylan Thiry assume ses propos ! Après avoir combattu Benjamin Samat sur le ring, il avait annoncé avoir comme but de désormais réaliser un combat contre Booba. Ce dernier s’était copieusement moqué de l’ancien candidat de Koh Lanta suite à sa défaite dans ce combat avec une épaule déboitée. L’influenceur avait répliqué en provoquant B2O pour un octogone comme lors du clash avec Kaaris mais ce duel n’avait finalement jamais eu lieu en raison du désistement de ce dernier mais cette fois-ci les deux protagonistes sont visiblement en accord pour organiser ce règlement de compte.

Contrat en préparation pour finaliser le combat ?

« J’suis chaud pour le combat de boxe si ça t’intéresse toujours. Laisse les marques t’as plus qu’une issue. On se voit à Paris si tu veux comme tu as peur de venir à Miami » a affirmé Booba en début de semaine sur Twitter avant de poursuivre ses investigations en assurant à Dylan Thiry avoir trouvé un promoteur en proposant les salles de Bercy et de l’U-Arena en région parisienne. « J’ai trouvé promoteur, pay-per-view et j’ai une option sur Bercy ou U-Arena pour notre combat ! Paris en ligne aussi ! Tu dis quoi? Y a facile 2 lourds à prendre chacun. Let me know puto on t’entend plus j’me fais du souci! Where is the energy » a-t-il tweeté. « J’attend le contrat !« a répondu l’influenceur avec un émoji d’un stylo pour démontrer qu’il est prêt à signer le contrat.

Booba a ensuite réagi pour le narguer, « Le combat aura lieu en Libanie on t’envoi le contrat ». « Tu parles beaucoup, tu aboies, mais tu n’es pas dangereux.« a rétorqué Dylan Thiry qui a déjà reproché au DUC il y a quelques jours de faire trop de bla-bla pour rien. Une situation qui rappelle les échanges entre B2O et Kaaris sur les réseaux en faisant monter la pression avant que le combat ne soit annulé.

.@DylanThiry_ J’ai trouvé promoteur, pay-per-view et j’ai une option sur Bercy ou U-Arena pour notre combat!!! Paris en ligne aussi!! Tu dis quoi? Y a facile 2 lourds à prendre chacun. Let me know puto on t’entend plus j’me fais du souci! Where is the energy!!!! 👀🪐🏴‍☠️ pic.twitter.com/Z9U1k6JQhz — Booba (@booba) July 26, 2022