Rohff accepte le combat contre Booba et l’avertit, « Je vais te démonter »

Housni et B2O valident le défi de se battre !

Rohff et Booba tiendront-ils parole ? Alors que le clash entre les stars du rap français vient d’être relancé, un règlement de compte sur le ring se précise depuis quelques heures. Les deux chanteurs se sont chauffés tout le week-end sur les réseaux sociaux avant que l’auteur d’Ultra ne provoque le Padre du Rap Game pour un combat, une proposition immédiatement validée par ce dernier mais à ses conditions.

La guerre entre Booba et Rohff vient de subir un énorme coup de théâtre après une période d’apaisement des tensions entre eux, Kopp vient d’attaquer Housni avant de le défier dans un combat suite aux derniers échanges virulents entre eux sur les réseaux. Ce dimanche matin le rappeur du 94 a réaffirmé son intention de monter sur le ring face au DUC en annonçant qu’il ne veut pas de public, ni de service de sécurité, ni d’argent et qu’il ne va plus lâcher son rival. L’interprète de Ratpi World n’a pas encore clairement répondu s’il accepte les termes mais a poursuivi les hostilités.

Rohff prêt pour un face à face avec Booba !

« “JE RÉITÈRE” @rohff ferme là c’est mieux. Dis aux gens dans ta tête de se concentrer un peu… » a répliqué Booba avant de se moquer du dernier single de Rohff et de ses souhaits de featurings jamais réalisés comme avec Nekfeu en ajoutant, « T’es entrain de serrer poto. Vivement le top single j’suis pressé de connaître le score de “LIFESTYLE” sinon tu vas feat avec Maes ou pas? Et Nekfeu y t’as répondu ou pas encore? My name is Rohff i am plusieurs…… ». B2O a également démontré que Housni a supprimé son tweet dans lequel il dit accepter un combat sur le ring ou dans un octogone.

Cela n’a pas assagi Rohff, « Wesh le combat ? Jv te démonte toi ton arbre généalogique devant ta sécu,le 92I @Cyrilhanouna avec votre fausse embrouille simulé jte paye le billet retour+un voyage pour tes enfants sort les des states un peu clochard. Jte cherche pas dans la street tu n’y est pas victime va » a-t-il déclaré en postant une ancienne photo de Booba avec ses blessures après son altercation avec Dam16, ils s’étaient battus à coups de ceinture en 2015. « Je sais que tu as mal mais tu vas pas parler mal de mes enfants quand même?! T’es mauvais mais pas à ce point là rassure moi!!! Coupez lui internet il est à deux doigts d’la bavure » a enchainé B2O.

« Tema julien Odoul du FN te soutient, ben we il te reconnaît comme un des leurs tu divises comme eux tu fais des Selfies avec Jean Messiah Boloré tu valides Zemmour malgré tout son acharnement sur nous tu blasphemes après tu nous souhaites bon ramadan en Qamis ou en maillot DZ » a ensuite conclu Rohff suite au soutien de Julien Odoul, homme politique membre du RN dans un tweet de Booba. Les prochains jours s’annoncent donc très tendus entre les deux rappeurs.

