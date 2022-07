Booba veut massacrer Rohff dans un combat ! Housni répond

Après l’octogone avec Kaaris, Booba veut affronter Rohff !

La guerre reprend entre les légendes du rap français depuis la sortie du nouveau single de Rohff, « Lifestyle« . Booba a réagi à la parution de ce titre en affirmant que la carrière de son rival est finie et qu’il n’aurait pas dû le clasher. Housni ne s’est pas démonté et a répliqué ce qui a donné lieu à plusieurs échanges tendus entre eux sur Twitter ces dernières heures avec comme conclusion l’organisation d’un combat.

Rohff a commencé à publier une vidéo d’une jeune femme en train de déclarer que Booba aurait eu des relations avec un travesti avant de poster une séquence de ce denier à un entrainement de boxe. « C’est le essoufleyyyyyy !!! il est en cure de desintox la miskine t’es trop lent trop mou passe la 2ème zobi, ça commence quand? c’est ton premier cours de boxe? On dirait Tu fais d’la rééducation la wesh c’est sa garde de trompette qui me fume » commente-t-il avant d’ajouter « Si j’comprends bien parce qu’il s’est fait recalé il en a fait tout une guerre médiatique?? Un coup avec eux un coup contre eux miskine lui qui se moquait du peuple en hess, des APL, il est devenu le cyber justicier harceleur de miami ?? la Hhhounte !!! Soigne toi » en référence à la rumeur que B2O aurait demandé à Maeva Ghennam de former un power couple.

Ça chauffe, le conflit entre Housni et B2O prêt à se régler sur le ring !

Le DUC a ensuite poursuivi avec un tweet d’une capture d’écran d’un article daté de 2012 titré, « Rohff refuse un combat de boxe contre et le clashe » avec la légende « Rohff toute la france rêve de ce combat… Let’s fucking go » puis « Quand tu veux j’te corrige en Thai ou en Anglaise, j’te laisse choisir espèce de lâche » ainsi que le message « Qui veut voir ce combat? @rohff ça te changera moi j’suis pas une femme enceinte ça va être plus compliqué poto. on attend ta réponse… ». Après Dylan Thiry, Kopp souhaite donc désormais également monter sur le ring affronter Housni tout en l’accusant d’être un lâche en lui rappelant l’agression du vendeur de la boutique Unkut.

Booba a même annoncé vouloir « massacrer » le rappeur du 94, « Tu refuses car tu sais j’vais t’massacrer. C’est plus facile d’aller à 10 frapper un jeune vendeur innocent. Faisant semblant de me chercher dans la street. Comme je l’ai dis tu n’es qu’un lâche. ». Rohff a accepté la proposition mais à ses conditions en déclarant, « Ton jeu d’acteur ne prend pas. Tes achats de tweet pour t’mettre devant en TT et ta fausse embrouille simulé avec Hanouna NUL ! J’accepte ton combat dans un ring ou octogone toi et moi sans public sans caméra sans arbitre ramène ta secu jviens solo jte laisse porter un casque » a-t-il tweeté avant de réaffirmer sa position, « Je réitère ok pour ton combat dans un ring ramène ta sécu Je viens solo j’veux pas d’argent pas d’public,pas d’arbitre,pas d’show,tu peux porter un casque coquille protège dent,tibia plastron comme un chevalier du Zodiak fragile que tu es j’fais 1m85 92kg jte lâcherai pas promis! ».

