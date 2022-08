Magali Berdah lâchée par Hanouna, Booba jubile et veut un face à face dans TPMP

Booba n’en peut plus des faux placements de produits et des arnaques d’influenceurs, il a donc décidé de livrer une guerre sans merci contre Magali Berdah en ayant aucune pitié envers l’agente de personnalité de téléréalité et vient d’interpeller Cyril Hanouna à ce sujet en n’hésitant pas à aller jusqu’au clash contre le présentateur de TPMP qui vient de réagir à cette polémique.

Cette semaine l’ancien membre du groupe Lunatic a accusé Hanouna de faire l’autruche à propos des scandales concernant Magali Berdah, chroniqueuse dans son émission Touche Pas A Mon Poste. L’animateur a répondu qu’il va traiter l’affaire dans son programme télévisé à la fin du mois à son retour de vacances mais cela n’a pas convaincu Kopp en affirmant « Arrête d’essayer d’appeler mon management on a rien à se dire. Le point de non retour a été franchit. Le bureau des négociations est fermé. Terminez ce que vous avez commencé ». La femme d’affaires a dénoncé le harcèlement dont elle victime depuis le début de ce scandale en s’attirant les foudres des internautes sur les réseaux qui l’insultent sans répit.

Hanouna semble avoir choisi son camp !

Cyril Hanouna semble avoir finalement pris parti dans ce dossier. En effet dans un tweet, Booba démontre que le présentateur de TPMP ne suit plus Magali Berdah ni son agence Shauna Events sur les réseaux. « @MagaliBerdah @Shaunaevents et @maevaghenam1 ont été unfollow par @Cyrilhanouna voilà BABA c’est ça qu’on veut. C’est le désolidariseeyyyyy tu peux pas être contre le peuple en soutenant ces escrocs!!! Arrêtons ces démons de la culture du vide! Bravo » s’est-il félicité. Il est allé encore plus loin en proposant une confrontation à la télévision, « Vous pensez quoi d’un face à face @magaliberdah @booba sur @tpmp qu’on voit un peu qui est qui ? » avant de supprimer ce message.

B2O a ensuite conclu en pariant 10 000 euros que Magali Berdah ne viendra pas dans TPMP face à lui en postant la vidéo de leur précédente rencontre dans l’émission à l’époque de la promotion de son album Ultra lorsqu’il s’était moqué d’elle avec un buzzer pour la faire taire.