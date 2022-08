Booba accuse Hanouna de faire l’autruche à propos de Magali Berdah !

La guerre de Booba contre les influenceurs fait rage notamment face à Magali Berdah et Marc Blata, les accusant d’escroqueries envers les internautes. Le rappeur français exilé à Miami vient également de s’en prendre à Cyril Hanouna pour tenter de l’interpeller sur ce scandale contre lequel il lutte depuis plusieurs mois en agitant la presse et qui va se régler devant les tribunaux.

En plus de ses clashs contre les rappeurs comme Rohff dernièrement contre qui il souhaite désormais un combat pour régler leur différend, Kopp cible la manageuse des plus gros influenceurs, Magali Berdah qui a réussi à faire supprimer le compte Instagram d’OKLM. Un conflit avec cette dernière a éclaté suite aux accusations d’arnaques sur les réseaux des influenceurs français les plus populaires lancées par B2O qui prend le sujet très au sérieux et vient de déplorer le fait que Cyril Hanouna n’en est pas encore parlé dans son émission Touche Pas A Mon Poste alors qu’il invite fréquemment le père de Luna et Omar pour la promotion de ses projets.

« Le point de non retour a été franchi » annonce B2O !

« Voilà pourquoi ils (on sait qui…) ont essayé de m’éteindre. J’ai tapé dans la fourmilière et mis en péril leurs escroqueries. Système pyramidal, beaucoup d’argent en jeu. Dieu merci j’ai déjoué leur plan! Voilà pourquoi @Cyrilhanouna fait l’autruche et ne traite pas ce sujet« a commencé à s’agacer Booba sur Twitter en mentionnant l’animateur de TPMP avant d’enchainer, « Cyril Hanouna Bah alors Baba y serait peut-être temps d’se sortir les doigts du cul hein!?! Julien Courbet vrai ratpi ! Magali Berdah viens chroniquer les arnaques au CPF sur TPMP grande journaliste que tu es avec ta tête de raton laveur ».

Cyril Hanouna a répondu aux déclarations de B2O en lui faisant la promesse de traiter cette polémique à son retour dans TPMP fin août. « Je finis mes vacances! Et je traiterais ce sujet dès la 1ere le 29 août en direct! T inkiet mon ratpi! Je n ai aucun pb avec ça » a-t-il affirmé. « @Cyrilhanouna c’est normal t’as plus le choix et j’suis pas ton ratpi loin de là. Tout comme tu es loin d’être un ratpi. Bien essayé! Essaye encore » a réagi le DUC avant de poursuivre en assurant que le point de non retour vient d’être franchi. « @Cyrilhanouna arrête d’essayer d’appeler mon management on a rien à se dire. Le point de non retour a été franchit. Le bureau des négociations est fermé. Terminez ce que vous avez commencé #commeonfaitsonlitonsecouche ».

Voilà pourquoi ils(on sait qui…)s’ont essayé de m’éteindre. J’ai tapé dans la fourmilière et mis en péril leurs escroqueries. Système pyramidal, beaucoup d’argent en jeu. Dieu merci j’ai déjoué leur plan! Voilà pourquoi @Cyrilhanouna fait l’autruche et ne traîte pas ce sujet 😊 pic.twitter.com/LYjFI3lhTN — Booba (@booba) July 30, 2022

.@Cyrilhanouna Bah alors Baba y serait peut-être temps d’se sortir les doigts du cul hein!?!!! @courbet_julien vrai ratpi!!! 🏴‍☠️ @MagaliBerdah viens chroniquer les arnaques au CPF sur @TPMP grande journaliste que tu es 🤣🤣🤣 avec ta tête de raton laveur 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/46uyc3TS2k — Booba (@booba) July 30, 2022

.@Cyrilhanouna c’est normal t’as plus le choix 😎 et j’suis pas ton ratpi loin de là. Tout comme tu es loin d’être un ratpi. Bien essayé! Essaye encore… 🏴‍☠️ https://t.co/1VnNzPQrN7 — Booba (@booba) July 30, 2022

.@Cyrilhanouna arrête d’essayer d’appeler mon management on a rien à se dire. Le point de non retour a été franchit. Le bureau des négociations est fermé. Terminez ce que vous avez commencé 😎 🏴‍☠️ #commeonfaitsonlitonsecouche — Booba (@booba) July 30, 2022