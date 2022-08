PNL : les internautes se moquent du changement de look d’Ademo

Le changement radical d’Ademo amuse les internautes !

De retour sur scène depuis le début du printemps après une longue période d’absence, le groupe PNL a fait le bonheur des fans en enchainant les dates de concerts dans toute la France et les images des performances scéniques du duo des Tarterêts font le buzz sur Internet ces dernières semaines mais récemment le public s’est étonné du nouveau look d’Ademo qui a suscité des nombreuses réactions des internautes.

Les fans de PNL ont dû attendre trois années pour retrouver Ademo et N.O.S sur scène présenter les titres extraits de leur dernier album « Deux frères« , « Le vent est bon. Et la direction que l’on a choisi nous amène à prendre des jolis chemins. Tous très colorés et parfois très sombres. Mais le vent est bon. Et on va profiter du vent tous ensemble. Bonne fête de l’Aïd à tous, TOUS ! Heureux de vous retrouver pour la première date de notre tournée à Lille. On arrive si Dieu veut » avait commenté PNL avant ce retour pour la première date de leur tournée qui est véritable succès.

Le nouveau look du rappeur choque les fans

La tournée connait une telle réussite qu’elle a permis de relancer les nombres d’écoutes des morceaux de PNL sur les plateformes de streaming permettant au groupe Parisien de décrocher plusieurs nouvelles certifications de singles d’or, de platine ou encore de diamant ces dernier mois. Les deux frères ont tout même connu quelques mésaventures comme lors de leur prestation au festival des Ardentes au courant du mois de juillet, les deux rappeurs étaient apparus sur scène avec plus d’une heure de retard pour une courte performance d’un peu plus de 30 minutes de quoi déclencher l’agacement du public. Dernièrement le duo était de passage à Marseille et le changement de style d’Ademo a interpellé la foule.

En effet des nombreux spectateurs ont publié des images du concert de PNL dans la ville phocéenne sur lesquelles Ademo apparait sans barbe ainsi qu’avec une surprenante teinture blonde au niveau de sa chevelure. « Ademo s’est fait blond on dirait un surfer j’ai pas les mots », « Ademo a perdu un pari.. blond, la barbe parfaite qui a disparu ? Je suis sous le choc », « Ça a dit ademo il ressemble à puyol », « C’est ademo ou hatik la ? », « La personne qui a rasé la belle barbe de MON ademo et qui a teint en blond les belles boucle brune de MON Ademo si je t’attrape. Si je t’attrape » peut-on découvrir dans les commentaires des internautes sur Twitter qui ont exprimer leur avis sur ce changement.

Nouveau flow pour Ademo hier soir à Marseille !

Vous en pensez quoi ? 🤔#PNLTOUR2022 #PNLLive2022 🎥lcrdb pic.twitter.com/YXYGEiUULh — PNL TOUR 2022 (@PNLTour2022) August 19, 2022

Nan ademo il a déconné c’est quoi ce glow down il a moins de flow que shanks pic.twitter.com/8Iy5hEQfIf — 2lko en brrrr 🌏 (@2lkooo) August 19, 2022

Hier c’était vraiment énorme meilleur showcase ademo au top 👌🏻une énergie incroyable #PNLTOUR2022 #PNL pic.twitter.com/NPQ08U7GF2 — Jack Pasqualini (@flyflypiratee) August 19, 2022

C’est ademo ou hatik la ???? pic.twitter.com/yfpgSm8zaI — nour ❦ (@haineouhass) August 19, 2022

La personne qui a rasé la belle barbe de MON ademo et qui a teint en blond les belles boucle brune de MON Ademo si je t’attrape. Si je t’attrape pic.twitter.com/UFs6PsAtRm — ✨ (@jcplie) August 18, 2022

Ça a dit ademo il ressemble à puyol 😭 pic.twitter.com/P5REjIbKYc — Saiko (follow limit) (@Saiko_2022) August 19, 2022

Les amis je viens de me réveiller et purée j’ai rêvé que Ademo ct fait blond et sans barbe le cauchemar était trop réaliste jusqu’à je voyais nos tweets dans mon rêve pic.twitter.com/S03geGyEDw — ✨ (@jcplie) August 19, 2022

je m’enfuie de table, je peux pas gerer… j’y arrive pas.. parce que putain Ademo est blond et sans barbe et j’ai l’impression de mourir — ✨ (@jcplie) August 18, 2022

Nan dsl ademo a perdu un pari , blond , là barbe parfaite qui a disparu ? Je suis sous le choque on dirait pas lui — 𝐛𝐚𝐛𝐬 (@albaneVnl) August 18, 2022