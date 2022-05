PNL réalise un exploit inédit dans l’histoire du rap français

Alors que PNL a déjà battu plusieurs records avec l’album solo « Deux Frères », « Le Monde Chico » et « Dans la légende » cela n’est pas prêt de s’arrêter ! De retour sur scène pour leur tournée, Ademo et N.O.S viennent également de réaliser un exploit faisant entrer le duo encore un peu plus dans l’histoire du rap avec des nouvelles certifications pour leur deuxième album qui viennent tout juste de tomber.

PNL encore un peu plus dans la légende !

En effet l’actualité du moment de PNL avec le début de la tournée prévue depuis deux ans mais reportée à maintes reprises en raison de la pandémie du COVID-19 a permis de relancer les streams du groupe Parisien sur les plateformes de streaming depuis le début de l’année. Le Syndicat National de l’édition Phonographique vient d’officialiser la certification de single de diamant pour les morceaux « Luz de luna », « Zoulou tchaing », « Bambina », « Blanka » et « Deux frères« , les deux derniers titres cités ont même dépassé les 70 millions d’écoutes sur Spotify. Les frères Tarik et Nabil s’offrent aussi 8 nouveaux singles de platine avec les chansons « Menace », « Kuta Ubud », « La vie est belle », « Coeurs », « Celsius », « Kratos« , « La misère est si belle » ainsi que « Mowgli II« .

Une superbe performance de PNL qui n’a pourtant dévoilé aucun nouveau titre depuis la sortie du projet « Deux Frères » en 2019 dont 4 titres avaient été ajoutés à la première version de l’album à l’été de la même année avec « Ryuk », « Comme pas deux », « Sibérie » et « Bang ». L’ensemble des nouvelles certifications permettent notamment à N.O.S et Ademo d’établir un record unique dans le rap français avec un total de 9 morceaux certifiés singles de diamant sur le même album avec « Dans la légende« paru au mois de septembre 2016. Une grande première pour un seul projet qui plus de 6 ans après sa parution est toujours aussi populaire auprès de auditeurs de rap français.

🚨RECORD Un album avec 9 sons certifiés diamants… c’est la première fois dans l’histoire du rap ! PNL l’a fait, 9 titres sur 18 certifiés diamants 💎 pic.twitter.com/o81X32ubuc — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) May 4, 2022