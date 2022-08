Pourquoi SCH s’est absenté ? Son message énigmatique !

Ou est passé SCH ? C’est la question que se pose les fans du rappeur originaire d’Aubagne depuis quelques semaines il est fait très discret sur les réseaux après avoir enchainé les concerts tout l’été puis avoir fait un carton au Top Singles avec le titre « Fade Up » en collaboration avec Hamza et Zeg P. Le « S » s’est exprimé sur son compte Instagram pour donner des nouvelles à ses fans.

SCH justifie son absence

Avec plus de 31 millions de streams pour le single « Fade Up » et une tournée des festivals en France, Belgique et en Suisse couronnée de succès avec des concerts complets au We Love Green, Festi’Neuch, Garorock, Ardentes, Vieilles Charrues, Francofolies, Paléo Festival ou encore au Cabaret Vert, SCH a fait le bonheur de son public en attendant la sortie de son prochain projet dont il n’a encore donné aucune indication.

Depuis la parution du second volet de JVLIVS au mois de mars 2021, SCH est resté très actif avec sa participation à la compilation « Classico Organisé » de Jul, il a également réalisé les clips des titres « Corrida » et « Crack » ou encore rejoint l’émission la Nouvelle école sur Netflix en tant que membre du jury aux côté de Niska et Shay. Depuis quelques temps, l’artiste Marseillais est toutefois moins actif sur les réseaux et s’est exprimé à ce sujet. « Pas trop présent en ce moment, c’est pour la bonne cause. Je reviens vite » confesse-t-il de façon mystérieuse dans sa dernière publication sur le réseau social en ajoutant un émoji note de musique laissant espérer un retour musical prochainement pour peut être le troisième de l’album JVLIVS très attendu par son public.