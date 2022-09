Astrid Nelsia fait fortune avec Onlyfans mais va fuir le pays à cause des impôts

Riche, Astrid Nelsia estime avoir assez donné à la France !

Après avoir agité les rumeurs sur sa relation avec Koba LaD cet été en s’affichant à plusieurs reprises en compagnie du rappeur français dans les coulisses de ses showcases, dans les soirées ou encore en s’adressant des messages par publications interposées sur les réseaux, Astrid Nelsia s’est confiée aux internautes dans une session de questions/réponses via Instagram en faisant des confessions sur ses revenus.

Ces deux dernières années les réseaux MYM et Onlyfans sont devenus de plus en plus populaires auprès des communautés de fans des artistes ou encore des célébrités. Même certains influenceurs ont rejoint ce service d’abonnement pour les internautes comme Astrid Nelsia pour enrichir ses revenus mensuels. Questionnée à ce sujet pendant une FAQ sur son profil Instagram, la jeune femme a dévoilé le salaire qu’elle perçoit sur les différentes plateformes.

On connait le véritable salaire de l’influenceuse !

« Ma mère m’a toujours dit de ne pas déclarer son salaire, mais si je peux te dire une fourchette, je peux gagner entre 20 000 et 100 000€. Ça, c’est sans les placements de produits. C’est avec ça que je vis, plus que les placements de produits. J’ai des limites. Je ne fais pas de po*no, donc je ne vais pas en faire sur MYM. Le plus que j’ai pu montrer, ce sont des té*ons, car des tétons, tout le monde en a » avait-elle récemment déclaré dans un entretien avec Sam Zirah. Astrid Nelsia s’est expliquée dans les détails sur son salaire mensuel à l’occasion de ce live questions/réponses avec les internautes. « 3 450 euros« a-t-elle confié avant de présenter une copie d’écran d’une de ses fiches de paie.

Astrid Nelsia s’est livrée très sincèrement et a ensuite assuré payer ses impôts en France mais vouloir quitter le pays pour en payer moins. « Je déclare tous mes impôts en France et sachez que MYM et OnlyFans sont imposables. Bref, l’État me prend 45% de mon salaire. Après, à côté de ça, je suis née en France, la France m’a rendue connue, la France m’ai aidée quand j’étais pauvre avant, donc je dois bien ça. Mais bientôt, je pars. Je pense avoir assez donné là« a-t-elle confessé. Comme des nombreux anciens candidats de la télé réalité, elle compte sans doute rejoindre les Emirats Arabes unies à Dubaï pour profiter d’une fiscalité favorable afin de payer moins d’impôts.