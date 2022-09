Marc Blata s’immisce dans la polémique Pogba, « il y aura une série Netflix, c’est trop »

Le dossier Pogba continue de faire et même Marc Blata s’est exprimé sur cette affaire alors que le frère de Paul a assuré être prêt à balancer des informations compromettantes mais le milieu de terrain de la Juve l’accuse d’avoir essayé de lui extorquer la somme de 13 million d’euros ce qu’il a nié.

C’est très, très chaud affirme Blata sur Marc Pogba !

Marc Blata s’est mêlé du scandale en réaction à la déclaration de Mathias Pogba, « Dans son acharnement à discréditer tous ceux qui connaissent ses petits secrets, Paul prétend que l’argent qu’il a offert à ses amis d’enfance a été extorqué. Facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés, et qu’il y a des preuves d’un geste consenti ? C’est pas pareil, n’est ce pas ? Les propos de Paul, de l’audition de début août donc avant mes vidéos à la réponse de ses avocats et les réponses de ses soutiens n’ont pour but que de traîner mon nom dans la boue. » a-t-il affirmé avant de préciser.

« Pourquoi se dépêcher d’affirmer que ce que j’ai à dire ne concernerait que l’histoire de sorcellerie ? Parce qu’il serait difficile de parler de soi-disant chantage dans ce cas ? Donc ne vaudrait-il pas mieux se dépêcher de marteler que le grand frère serait juste un jaloux avide d’argent prêt à tout, cela pour le discréditer avant qu’il ne parle ? ». C’est notamment en référence aux accusations de sorcellerie contre Kylian Mbappé que Marc Blata est sorti du silence avec la publication d’un cliché d’un marabout qu’il a ensuite supprimé tout affirmant avoir une vidéo sur l’affaire Pogba.

L’influenceur aurait des gros dossiers !

« Sur la photo que j’ai postée hier et que j’ai supprimée, ce n’était absolument pas Paul Pogba qui faisait de la sorcellerie. Rien à voir. C’est une vidéo que j’ai reçue que je voulais poster mais que j’ai décidé de ne pas poster. Je n’avais pas les éléments suffisants pour la poster, on parle de grosses personnes, on peut atteindre à leur image. On n’est pas là pour diffamer et faire du mal à qui que ce soit injustement. Il faut des preuves concrètes et tangibles. » s’est-il expliqué avant d’ajouter, « On peut détruire des vies, des carrières. Allons-y doucement mais il y a bien plus important que ça. Il ne s’agit pas que de ça. L’histoire de marabout, c’est encore une autre histoire mais je peux vous garantir que là, c’est très, très chaud ».

« Est-ce que vous pensez réellement que Mathias fait ça pour l’argent ? Est-ce que vous pensez que Mathias est en train de parler de son frère comme ça sur les réseaux pour l’argent ? Autant vous dire un truc, quand cette histoire sera terminée, je vous garantis à un milliard de pour cent qu’il y aura soit une série Netflix, soit un film, c’est trop. » a conclu l’influenceur.

Marc Blata est derrière cette histoire avec Mathias pour nuire à Paul Pogba il pense qu’il fera du bruit comme l’histoire de Carla. Ce n’est qu’une question de jalousie et d’argent.#mathiaspogba#marcblata pic.twitter.com/rzrdCnWIur — 🌸𝕮𝖍𝖊 𝕲𝖚𝖊𝖛𝖆𝖗𝖆🌸 (@LL8lNejwf5xUn32) August 29, 2022