Blac Chyna récolterait 20 millions de $ chaque mois avec OnlyFans

Un salaire trois fois plus élevé que celui de Mbappé !

OnlyFans est devenu un réseau social au service d’abonnement très lucratif pour certaines personnalités qui touchent le jackpot avec ce service proposant des contenus payants souvent censurés sur d’autres plateformes destinés aux adultes. Ces dernières années Blac Chyna s’est forgé une impressionnante base de fans sur la plateforme lui permettant de gagner quotidiennement des revenus très confortables.

Il y a quelques jours Astrid Nelsia avait confié gagner environ 3 450 euros chaque mois avec OnlyFans, le service de plus en plus populaire auprès des fans permet notamment aux influenceurs d’empocher d’importantes sommes d’argent. L’année passée OnlyFans a atteint le chiffre de 188 millions d’utilisateurs et dans une étude menée par Variety, le magazine dédié à l’industrie du spectacle a révélé les montants engrangés par une partie des stars avec la plateforme.

C’est Blac Chyna qui arrive en tête du classement des célébrités ayant gagnées le plus d’argent, elle gagnerait tous les mois 20 millions de dollars rien qu’avec OnlyFans sur lequel elle semble faire le bonheur de ses admirateurs. Son profil sur l’application compte un peu plus de 170 publications et une centaine de médias avec 19 000 « J’aime » alors qu’elle compte également 16,5 millions d’abonnés sur Instagram. La jeune femme de 24 ans peut même se vanter d’avoir un meilleur salaire mensuel que Kylian Mbappé qui touche 250 millions d’euros sur 3 ans suite à la signature de son nouveau contrat avec le PSG.